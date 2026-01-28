"Bittet um Verständnis": Schlagerstar Roland Kaiser (73) muss Auftritt absagen

Schlagerstar Roland Kaiser muss für den Ball der Wirtschaft in Wien absagen. Die Veranstalter haben bereits prominenten Ersatz gefunden.

Der Ball der Wiener Wirtschaft wird am Freitag ohne den geplanten Auftritt von Roland Kaiser (73) stattfinden. Der Schlagerstar musste den Termin bei der Veranstaltung absagen, .

Dort heißt es, der 73-Jährige habe sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen. Auf ärztlichen Rat soll sich der Sänger in den kommenden Wochen schonen. auf das Management des Musikstars berichtet, bedauere Roland Kaiser seine Absage sehr "und bittet um Verständnis".

DJ Ötzi springt ein

Einen Ersatz haben die Veranstalter des jährlichen Gesellschaftsereignisses in der Wiener Hofburg für die Mitternachtseinlage aber bereits gefunden: "DJ Ötzi übernimmt als neuer Star-Act und bringt die Hofburg zum Beben", wird in dem Instagram-Beitrag weiter verkündet.

Mit dem 55-Jährigen ziehe "im besten Sinn" ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein, über DJ Ötzi, der gerade auch mit seiner Gipfeltour unterwegs ist: "Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum", schwärmen die Veranstalter des Balls der Wiener Wirtschaft weiter über ihren prominenten Ersatz.