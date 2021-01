Bittere Tränen bei der Hochzeit: Thore Schölermann zeigt Gänsehaut-Video

Diese Szenen gehen unter die Haut! Der beliebte TV-Moderator Thore Schölermann veröffentlicht zum ersten Hochzeitstag ein Video, das ihn mit seiner Frau Jana vor dem Traualtar zeigt. Warum bei beiden die Tränen geflossen sind....

Sie gelten als eines der schönsten TV-Paare Deutschlands und lassen ihre Fans jetzt bei einem ganz emotionalen und einmaligen Moment teilhaben. Moderator Thore Schölermann veröffentlicht ein Gänsehaut-Video von seiner Hochzeit mit Ehefrau Jana. Besonders rührend: Die Erwähnung eines Versprechens...

Winter-Hochzeit: Kirchliche Trauung im Salzburger Land

Man sieht, wie die Schauspielerin ("Verbotene Liebe", "Nachtschwestern") mit einem glamourösen Spitzenkleid zum Altar schreitet, während Thore Schölermann auf seine zukünftige Frau wartet. "Du bist ein so unglaublich guter Mensch, dass ich wirklich froh bin, dass du mich als deinen Mann nimmst", sagt er. Dann brechen sowohl Thore als auch Jana Schölermann in Tränen aus.

Thore Schölermann gab Janas Opa ein Liebes-Versprechen

"Ich werde immer für dich da sein. Das habe ich vor drei Jahren auch dem Werner versprochen", so der Moderator mit brüchiger Stimme am Altar. Jana schluchzt laut, tupft sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht und hält sich an ihrem Thore ganz verliebt fest. Janas geliebter Großvater Werner war 2019 nach langer Krankheit gestorben.

Auch Jana Schölermann veröffentlicht das Hochzeitsvideo auf Instagram und schmachtet ihren Mann zum ersten Hochzeitstag an: "Du bist mein Held, denn du hast mein Leben und mich verändert: früher war ich voller Zukunftsängste und Selbstzweifel. Du hast mir gezeigt wie sich bedingungslose Liebe, das Gefühl von Sicherheit & Beständigkeit und ein gemeinsames Zuhause anfühlt."