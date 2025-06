Mit Andrea Berg ein Duett singen zu dürfen, ist für jeden Schlagerstar eine große Ehre – oder? Ein bekannter Sänger traf nun eine Entscheidung, die für so manchen Fan von Berg überraschend kommen könnte.

Neben Sängerinnen wie Helene Fischer (40) oder Beatrice Egli (36) zählt Andrea Berg (59) zu den ganz Großen in der Schlagerwelt. Die "Sag niemals nie"-Interpretin landete bereits so manchen Hit – und gilt als Inspiration für viele Musiker, die nach ihr kamen. Umso mehr überraschte eine Aussage von Inka Bause (56), die vor Kurzem einen anderen Schlagerstar der 59-Jährigen vorzog. Jetzt musste Berg erneut einstecken, denn ein weiterer Promi erteilte ihr eine Abfuhr.

Klatsche für Andrea Berg: Schlagerstar zieht Helene Fischer vor

Eloy de Jong (52), der als Mitglied der Boyband Caught in the Act große Erfolge feierte, war zu Gast in der RTL-Sendung " ". Im Format "Ein Promi – ein Joker" stellte sich der niederländische Pop- und Schlagersänger mehreren Fragen von Moderator David Modjarad (53). Sein Gesprächspartner wollte von de Jong beispielsweise wissen, welche deutsche Schlagergröße er überschätzt und "richtig horror" findet. Darauf lieferte der 52-Jährige keine Antwort – er zückte den Joker. In einer nächsten Frage musste sich der Sänger entscheiden, ob er lieber an der Seite von Andrea Berg oder Helene Fischer singen würde. Eloy de Jong überlegte nicht lange und äußerte selbstsicher: "Helene Fischer. Ich habe beide kennengelernt, aber ich bevorzuge es, das mit Helene zu machen."

Nicht nur Andrea Berg: Weiterer Schlagerstar muss einstecken

Was wohl Andrea Berg dazu zu sagen hätte? Allzu erfreut dürfte die Schlager-Diva über eine erneute Abfuhr nicht sein. Doch Berg ist nicht die Einzige, die während Eloy de Jongs "Ein Promi – ein Joker"-Runde einstecken musste. Als Dauergast in bekannten Schlagersendungen von Florian Silbereisen (43) und Giovanni Zarrella (47) sollte de Jong verraten, bei wessen Shows er lieber auftritt. "Ich würde sagen, bei Florian", meinte der Niederländer und schob auch gleich eine Begründung hinterher. Nachdem er 2018 in einer Silbereisen-Show einen Auftritt hatte, habe der Sänger bemerkt, wie seine Karriere durch die Decke geht. " [Die Performance, d. R.] hat mir über Nacht den Erfolg gebracht", erklärte de Jong.

Eloy de Jong muss sich in einem Frage-Antwort-Spiel zwischen mehreren Schlagerkollegen entscheiden. © imago/BOBO

Eloy de Jong: Ehemaliges Boyband-Mitglied packt über Finanzen aus

Der 52-Jährige liebt es, als Solo-Künstler die Bühne betreten zu können. Doch Eloy de Jong blicke dankbar auf seine Zeit bei Caught in the Act zurück, wie er im weiteren Gespräch mit David Modjarad betonte. Dass er Teil einer Boyband sein durfte, habe sich für den Sänger in vielerlei Hinsicht gelohnt – auch finanziell gesehen.

Als Teil der Musikgruppe sei Eloy de Jong Millionär geworden. In Bezug auf seinen aktuellen Kontostand verriet der niederländische Sänger: "Es läuft." Ob der 52-Jährige auch heute noch Millionär ist, ließ er unkommentiert. Doch zweifelsohne scheint de Jong auf dem deutschen Musikmarkt nach wie vor sehr gefragt zu sein.