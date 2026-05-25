"Bist du deppert?": Gleich zwei Musik-Stars tauchen im Bräustüberl am Tegernsee auf

Max Giesinger und Oimara sorgen im Bräustüberl am Tegernsee für einen Überraschungsbesuch. Die Wirtsleute veröffentlichen Fotos der beiden sowie einen legendären Gästebucheintrag – inklusive humorvoller Wortmeldung.

Ein Blick auf das Bräustüberl und Schlosswirtschaft am Tegernsee. Hier gab es jetzt ein besonderes Treffen.

Max Giesinger (37, "80 Millionen") und Oimara (34, "Wackelkontakt") haben dem Bräustüberl einen spontanen Promi-Besuch beschert. Dies machte die Kult-Gaststätte selbst öffentlich und teilte mehrere Instagram-Fotos der beiden Künstler. Besonders ein Detail sticht dabei heraus: der humorvolle Gästebucheintrag von Max Giesinger.

Max Giesinger im Bräustüberl: "Bist du deppert?"

Darin schreibt der "80 Millionen"-Hitmacher: "Bist du deppert oder wo bin i denn do glannt? Mega Laden! Und das Bier: Wow, wow, wow. Bis zum nächsten Mal."

Die Musiker Max Giesinger und Oimara statteten dem Bräustüberl einen Besuch ab. © Instagram/braustuberltegernsee

"Der Abend war offenbar nicht ganz alltäglich"

Die Wirtsleute Peter Hubert und seine Frau Caterina zeigten sich von so viel Lob begeistert und nahmen den Besuch mit einem Augenzwinkern auf. Sie schreiben: "Wenn sich jemand ins Gästebuch mit 'Bist du deppert oder wo bin i denn do glannt?' verewigt, dann weiß man: Der Abend war offenbar nicht ganz alltäglich."

Sänger Max Giesinger verewigte sich mit humorvollen Worten im Bräustüberl-Gästebuch. © Instagram/braustuberltegernsee

Weiter schreiben die Gastgeber: "Max Giesinger und der Oimara waren bei uns im Bräustüberl zu Gast und haben nicht nur gute Stimmung dagelassen, sondern anscheinend auch musikalisch einiges vor." Denn: Die beiden arbeiten gemeinsam an einem Song.

Musiker Oimara: Besondere Verbindung zum Tegernsee

Oimara, der bürgerlich Beni Hafner heißt, stammt vom Tegernsee. Er wuchs auf der Hafner-Alm auf. Ihm gelang 2025 der Durchbruch mit der Single "Wackelkontakt", die auf Platz eins der Charts landete.

Max Giesinger wurde 2012 mit seiner Teilnahme an der Castingshow "The Voice of Germany" bekannt (Platz vier). 2016 landete er mit "80 Millionen" auf dem zweiten Platz der Single-Charts.