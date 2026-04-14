Birgit Schrowange und Markus Lanz: Gemeinsame Entscheidung für Sohn Laurin

Birgit Schrowange und Markus Lanz zählten einst zu den schillerndsten Paaren in der deutschen TV-Landschaft. Ihr Sohn Laurin ist inzwischen 25 Jahre alt. Nun verrät Schrowange, ob er in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern treten möchte – und hinter welcher Erziehungsentscheidung sie bis heute steht.

Wenn beide Elternteile prominent sind, suchen viele Promi-Kinder ebenfalls die Öffentlichkeit. Der Sohn von Birgit Schrowange (68) und Markus Lanz (57) hätte vermutlich schnell wertvolle Kontakte in der Branche knüpfen können. Stattdessen hält er sich vom Rampenlicht entfernt und lebt sein Leben lieber privat. Seine berühmte Mutter plaudert nun aus dem Nähkästchen – und verrät, ob man ihren Sohn eines Tages auf dem roten Teppich antreffen wird.

Birgit Schrowange über Sohn Laurin: "Damit hat er nichts zu tun"

Nepo-Babys: So werden in der Unterhaltungsbranche Kinder genannt, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten. Dass sie es dank ihrer Promi-Herkunft leichter haben als andere, wird ihnen oft zum Vorwurf gemacht. Vermutlich hätte auch Laurin Lanz ein solches Nepo-Baby werden können – immerhin ist er der Spross von Birgit Schrowange und Markus Lanz.

Doch wie die Moderatorin klarstellt, sei das für Laurin nie Thema gewesen: "Mein Sohn will gar nicht in die Öffentlichkeit", erzählt sie im "Kölner Treff". Sie habe gemeinsam mit Ex-Partner Markus Lanz eine bewusste Entscheidung getroffen: "Und ich bin auch froh, dass wir ihn nie irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht haben. Der ist ein total hübscher Kerl, aber damit hat er nichts zu tun", so Schrowange.

Auf ihren Sohn Laurin ist Birgit Schrowange sehr stolz. Doch sie respektiert, dass er nicht ins Rampenlicht möchte. © dpa/Christian Charisius

Laurin Lanz: Birgit Schrowange träumt von rotem Teppich mit Sohn

Auch wenn die Neu-Münchnerin den Wunsch ihres Sohnes respektiert, teilt sie in der Talk-Runde ein paar Details über den 25-Jährigen. Im Gespräch mit Micky Beisenherz (48) beschreibt sie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede: "Ich bin mehr so outgoing, mein Sohn ist eher ein bisschen introvertiert, intellektuell."

Stolz erzählt Birgit Schrowange weiter: "Er liest auch philosophische Bücher, hat IT studiert, ist schon im Beruf, der hatte mit 23 schon seinen Master... ich muss jetzt ein bisschen herumstrunzen. Er ist toll", schwärmt die Moderatorin. "Ich würde ihn gerne mal mitnehmen, auf den roten Teppich oder so, aber da kriege ich ihn nicht zu. Ich würde gerne mal ein bisschen mit ihm angeben." Es bleibt abzuwarten, ob Laurin Lanz seiner Mutter diesen Wunsch eines Tages vielleicht doch erfüllen wird.