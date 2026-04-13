Birgit Schrowange über mögliche Trennung: Ehemann "fängt langsam an zu zittern"

Seit einigen Monaten ist Birgit Schrowange in München zu Hause. Die Moderatorin liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden. Aber gilt das auch für ihre Liebesbeziehungen? Nun verrät Schrowange, ob ihr Ehemann etwas zu befürchten hat.

Birgit Schrowange (68) wagte vor einigen Monaten einen großen Schritt: Gemeinsam mit Ehemann Frank Spothelfer (59) kehrte sie Köln den Rücken und bezog eine Wohnung in der bayerischen Hauptstadt. "Der hohe Freizeitwert macht München aus", hatte die Moderatorin im Dezember 2025 gegenüber der AZ geschwärmt. Nun erklärt sie, warum Veränderungen in ihrem Leben so wichtig sind – und verrät, ob das auch für ihre romantischen Beziehungen gilt.

Birgit Schrowange über München-Umzug: "Ich kann gut loslassen"

"Ich finde, man muss sich ab und zu im Leben verändern und einfach mal nicht so eingefahren bleiben", findet Birgit Schrowange. In einer neuen Ausgabe vom "Kölner Treff" erklärt die Moderatorin, weshalb sie in Bayern einen Neuanfang gewagt hat: "Mein Mann hat sich, das darf ich vielleicht auch so sagen, nie ganz so wohlgefühlt in Köln." Ein Besuch bei Münchner Freunden und spontane Wohnungsbesichtigungen später stand die Entscheidung fest: "Dann haben wir unsere Zelte [in Köln d. Red. ] abgebrochen und sind nach München gegangen."

Moderator Micky Beisenherz (48) möchte von ihr wissen, ob sie ein Mensch sei, der sich mit Veränderungen leichttue. "Ich kann gut loslassen", erklärt Birgit Schrowange. "Das kann ich gut und das muss man ja auch lernen, im Leben loszulassen." Die Moderatorin denkt dabei an viele verschiedene Bereiche: "Man muss irgendwann seine Arbeit vielleicht loslassen, seine Jugend, die Kinder gehen aus dem Haus. Und das muss man üben und ich mach das gerne. Ich miste auch regelmäßig meinen Kleiderschrank aus, damit schnell wieder neue Sachen reinkommen."

Frank Spothelfer und Birgit Schrowange lernten sich 2017 auf einer Kreuzfahrt kennen. Seit 2023 sind sie verheiratet. © imago/APress

Ehemann von Birgit Schrowange: Das Paar lernte sich 2017 kennen

Schließlich verrät die 68-Jährige, dass sie in ihrer Vergangenheit eine interessante Entwicklung beobachten konnte: "Ich freue mich immer, wenn ich mich so alle zehn Jahre neu erfinde", erzählt sie. "Ich bin in Köln alle zehn Jahre auch mindestens umgezogen." Daraufhin erinnert sie Micky Beisenherz daran, dass sie ihren Ehemann, den Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer, vor neun Jahren getroffen habe.

"Der fängt jetzt langsam an zu zittern", scherzt Beisenherz. "Der sagt sich: Ein gutes Jahr noch!" Ob Spothelfer wirklich befürchten muss, nach zehn Jahren ausgetauscht zu werden? Birgit Schrowange schmunzelt: "Der wird jetzt 60, ich hab zu ihm gesagt: '60? Ich hatte noch nie einen 60-Jährigen'." Doch es ist wohl davon auszugehen, dass das glückliche Paar auch nach zehn gemeinsamen Jahren (vorerst) keine getrennten Wege gehen wird.