Bindi Irwin zeigt Tochter den Zoo ihres verstorbenen Vaters Steve

Bindi Irwin hat ihrer zwei Monate alten Tochter den Australia Zoo des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin gezeigt. Das Baby liebe Nachmittagsspaziergänge durch die dortigen Gärten, schrieb die Tochter des Kultmoderators auf Instagram.

Am 25. März kam das Baby von Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (24) auf die Welt. Zwei Monate später gehen Mutter und Tochter bereits durch den Australia Zoo spazieren, dessen Leiter Bindi Irwins verstorbener Vater Steve Irwin (1962-2006) war. Der Abenteurer aus der Kultserie "Crocodile Hunter" starb bei einem Tauchunfall. Bindi Irwin , auf dem sie ihre kleine Tochter mit dem klangvollen Namen Grace Warrior Irwin Powell liebevoll im Arm hält. Im Hintergrund sind die Gartenanlagen des Australia Zoo zu sehen.

"Unsere wunderschöne Grace Warrior ist fast zwei Monate alt", erklärte sie zu dem Bild. Ihre Tochter liebe Nachmittagsspaziergänge durch die Gärten des Australia Zoo, gekuschelt zu werden und breit zu lächeln. "Sie erleuchtet die Welt mit ihrem wunderbaren Herzen", schrieb Irwin. Während der Name Grace von Bindi Irwins Urgroßmutter stamme, seien die Namen Warrior Irwin "eine Hommage an meinen Vater und sein Vermächtnis als der unglaublichste Wildlife Warrior", hatte die 22-Jährige zur Geburt erklärt. Die Kleine kam am ersten Hochzeitstag ihrer Eltern zur Welt.

