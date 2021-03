Bindi Irwin begrüßt Tochter Grace Warrior Irwin auf der Welt

Bindi Irwin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Der Name des Mädchens erinnert an dessen Großvater, den verstorbenen "Crocodile Hunter".

Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (24) freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Für das Paar hätte es an seinem ersten Hochzeitstag am 25. März wohl kein schöneres Geschenk geben können. Tochter Grace Warrior Irwin Powell erblickte das Licht der Welt. "Grace ist nach meiner Urgroßmutter und Verwandten in Chandlers Familie benannt, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen", erklärt die Tochter des verstorbenen Steve Irwin (1962-2006, ) bei Instagram.

"Hommage an meinen Vater und sein Vermächtnis"

Der zweite Name des Mädchens soll an den TV-Star erinnern. Warrior Irwin sei "eine Hommage an meinen Vater und sein Vermächtnis als der unglaublichste Wildlife Warrior", . Die 22-Jährige habe keine Worte, "um die unendliche Liebe in unseren Herzen für unser süßes, kleines Mädchen zu beschreiben. Sie hat sich den perfekten Tag für ihre Geburt ausgesucht und wir fühlen uns unendlich gesegnet."

Der frisch gebackene Vater kann dem offenbar nur zustimmen. Auch er und schrieb dazu: "Grace Warrior Irwin Powell. Nachdem ich die vergangenen neun Monate auf dich gewartet habe, war es der schönste Moment meines Lebens, dich endlich kennenzulernen."