"Bin wirklich glücklich": Michelle Hunziker wieder vergeben

Michelle Hunziker hat sich erstmals zu ihrer neuen Beziehung geäußert. "Ich bin wirklich glücklich", verriet sie in einem Interview und betonte, sie wolle ihr Liebesleben schützen.

Nach Liebes-Spekulationen hat Michelle Hunziker (48) ihre neue Beziehung bestätigt. Die Moderatorin ist mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera liiert. "Ich bin wirklich glücklich", verriet sie im Interview mit "Bunte". Weiter betonte sie: "Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt." Auf Italienisch erklärte sie: "È il motore della vita" - zu Deutsch: "Liebe ist der Motor des Lebens".

Sie möchte ihre Beziehung privat halten

Ihre Beziehung will Hunziker vor der Öffentlichkeit schützen. "Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht", erklärte sie zu Paparazzi-Schnappschüssen, die seit Juni im Netz kursieren. "Und auf den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind", ergänzte sie. Eine neue Person in ihrem Leben müsse sich daran gewöhnen, dass ihr in Italien stets Paparazzi folgen. "Dann sagst du, Schatz, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann ist das das Paket", so Hunziker.

Viel ist über ihren neuen Partner nicht bekannt. Berichten zufolge arbeitet er als Finanzmanager und gründete die Investmentgesellschaft Ambienta. Nino Tronchetti Provera soll der Cousin des Pirelli-CEO Marco Tronchetti Provera (77) sein.

Moderatorin hat drei Kinder

Michelle Hunziker war zweimal verheiratet und ist Mutter von drei Töchtern. 1998 gab sie sich mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (61) das Jawort. Zwei Jahre zuvor kam Tochter Aurora (28) zur Welt. 2002 trennte sich das Paar, die Scheidung folgte 2009. 2014 heiratete Hunziker dann den italienischen Modeunternehmer Tomaso Trussardi (42). Zusammen haben sie zwei Töchter: Sole (geb. 2013) und Celeste (geb. 2015). Nach zehn gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar 2022.