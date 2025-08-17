"Bin wieder Single": Influencerin Anne Wünsche verkündet Trennung

Während einer Reise nach Barcelona hat sich Anne Wünsche offenbar von ihrem Freund getrennt. Sie habe die Beziehung aus privaten Gründen beendet, teilte sie via Instagram mit. Da sie nun noch gemeinsam in Spanien seien, sei alles etwas schwierig.

Die Influencerin und dreifache Mutter Anne Wünsche (33) hat am 17. August auf ihrem Instagram-Account verkündet, dass sie wieder Single ist. Demnach habe sie sich von ihrem langjährigen Partner Karim während eines Urlaubs in Barcelona getrennt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

"Zusammen nach Barcelona - getrennt zurück"

In einem "Update der Woche" überraschte sie ihre Follower mit der Botschaft: "Bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona - getrennt zurück." Sie habe deshalb die Rückflüge umgebucht, es gehe eher zurück in die Heimat. Auch wolle sie nun erstmal offline gehen. Doch kurz darauf führte sie in einer weiteren Story aus: "Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet." Diese Entscheidung sei "mehr als hart, vor allem weil wir noch gemeinsam in Barcelona sind".

Doch sie keine ihre eigenen Werte und wolle ihnen treu bleiben. Das bedeute manchmal leider auch, "Menschen loszulassen, die man eigentlich liebt". Es sei aktuell sehr schwer. "Obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir - allein wegen Sávio." Sie werde sich "vielleicht" irgendwann noch näher dazu äußern, wenn sie sich danach fühle. "Es ist aber niemand fremdgegangen, und es liegt auch nicht am Erotik-Content."

Im Juni betonte sie noch, wie sehr sie ihn liebt

Erst im Juni hatte die 33-Jährige ihrem Partner, der als Synchronsprecher arbeitet, noch eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Sie sei sehr glücklich mit ihm, antwortete sie auf die Frage eines Followers. "Wir haben echt so viel durch und die letzten Jahre waren nicht einfach, weil wir komplett unterschiedlich sind. Aber ich liebe ihn echt sehr."

Neben Social Media ist Anne Wünsche auch aus der Fernsehserie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt, in der sie von 2011 bis 2017, 2019 und 2021 zu sehen war. Auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hatte sie 2018 eine kleine Rolle. In den vergangenen Jahren baute sie sich zudem ein Unternehmen mit verschiedenen Produkten, einem Café in Berlin sowie Präsenz bei OnlyFans auf. In diesem Jahr ist sie zudem nach 2023 wieder ein Gesicht der Erotikmesse Venus.

Zwei Töchter und einen Sohn

Aus zwei früheren Beziehungen hat sie die Töchter Miley und Juna. Sohn Sávio kam im Juli 2022 zur Welt. "Es war nicht so komplikationslos, wie ich es mir gewünscht habe. Es war eine Sturzgeburt. Innerhalb von 30, 40 Minuten war er da. Die Fruchtblase ist auf einmal geplatzt. Es fing sofort an mit richtig heftigen Wehen."

Im Frühjahr 2023 machte Wünsche Schlagzeilen, als sie eine erneute Schwangerschaft vorzeitig beenden ließ. Auf ihrem Instagram-Account berichtete sie über ihre Gedanken zu dem Eingriff. "Warum zum Teufel ist das passiert? Ich habe verhütet & jetzt stehe ich hier. Ich will das nicht, aber ich muss!" Sie habe sich dafür entschieden, weil sie "niemals allen gerecht werden" könne.