"Bin in Trauer": Janina Youssefian hat ihre Mutter verloren

Mit einem bewegenden Statement hat Janina Youssefian den Tod ihrer Mutter bekannt gegeben. Diese ist demnach am 5. Juli in einem Krankenhaus in Hamburg verstoben. Sie habe nicht wiederbelebt werden können, teilte die Influencerin mit.

Reality-Star Janina Youssefian (42) hat sich mit einer traurigen Nachricht bei ihren Followern gemeldet. Die gebürtige Iranerin trauert um ihre geliebte Mutter.

"Die stärkste Frau, die ich kannte"

Zu einem nachdenklichen Schwarz-Weiß-Bild von sich schrieb Janina Youssefian in ihrer Instagram-Story am 6. Juli, dass ihre Mutter am Vortag verstorben ist. "Es fällt mir nicht leicht, euch das mitzuteilen. Ich bin in Trauer." Weiter schrieb sie: Meine Mutter ist von uns gegangen, sie ist gestern verstorben." Dazu postete sie einen weinenden Emoji und eine Taube.

Ihre Mutter beschreibt sie als "wunderschön" und "die stärkste Frau, die ich kannte". Offenbar liegen dramatische Stunden hinter der Familie: "Dieses Krankenhaus in Hamburg hat es nicht geschafft, sie wiederzubeleben." Besonders tragisch: Youssefians Vater ist auch schon tot - er starb in derselben Klinik. "Bin so traurig, habe keine Eltern mehr", lässt die 42-Jährige ihre Fans noch zu einem zerbrochenen Herzen wissen.

Durch Dieter Bohlen wurde sie bekannt

Janina Youssefian wurde durch eine Begegnung mit Dieter Bohlen (71) als "Teppichluder" bekannt und trat danach in etlichen TV-Show wie "Reality Queens auf Safari" und "Promi Big Brother" auf. 2022 war das Model Teilnehmerin im RTL-Dschungelcamp und sorgte dort für einen Eklat. Wegen einer rassistischen Äußerung musste sie die Show vorzeitig verlassen. 2025 war sie bei "Promis unter Palmen" (Sat.1) zu sehen.