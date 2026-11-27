Er ist weit mehr als nur der "Bergdoktor": Schauspieler Hans Sigl (57) gilt als echter Tausendsassa: Neben seiner Serien-Hauptrolle "Martin Gruber", die der 57-Jährige seit inzwischen 20 Jahren spielt, widmet er sich auch immer wieder neuen Projekten: Am 14. Dezember etwa ist Hans Sigl mit seiner "Christmas-Show" zu Gast in München – die AZ hat ihn vorher zum Interview getroffen.

Seit 20 Jahren steht er als "Bergdoktor" Martin Gruber vor der Kamera: Doch damit gibt sich Hans Sigl nicht zufrieden. Neben Podcast, Lesungen und Moderationen reist der beliebte Schauspieler auch heuer wieder mit seiner "Christmas-Show" durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg (Termin in München: 14. Dezember in der Alten Kongresshalle).

In seiner Weihnachtsshow verbindet der 57-Jährige humorvolle Texte von Heinz Erhardt und Axel Hacke, weihnachtliche Literaturklassiker von Theodor Fontane und Charles Dickens und Wintermärchen aus Skandinavien mit musikalischen Einlagen. Der AZ erzählt der "Bergdoktor"-Star im Vorfeld, wie Weihnachten im Hause Sigl aussieht, was es mit den Gerüchten um ein "Bergdoktor"-Aus auf sich hat – und warum Langeweile keine Gefahr für ihn ist.

Hans Sigl: "Ich bin das ganze Jahr mit dem Bergdoktor in Kontakt"

AZ: Herr Sigl, die Dreharbeiten für die Jubiläumsstaffel "Der Bergdoktor" dauern noch bis Anfang Dezember – brauchen Sie danach erstmal Abstand zu "Martin Gruber"?

HANS SIGL: Eigentlich nicht. Wenn man 140 Drehtage hat mit dem Team, ist natürlich erstmal jeder froh, dass er dann zu Hause ist, und dass alles im Kasten und gut gegangen ist. Und dann denkt man nach zwei Wochen: Ich könnte schon wieder. (lacht) Wir sind ja mittlerweile auch sehr befreundet untereinander. Also ein Frohsein ist es nicht. Man ist eher sehr glücklich und auch erst einmal erschöpft. Und dann geht es ja eigentlich auch gleich wieder los: Im Januar, Februar kommen schon die ersten Drehbücher. Ich bin also quasi das ganze Jahr mit dem Bergdoktor in Kontakt.

Als "Bergdoktor" Martin Gruber steht Hans Sigl (l.) seit inzwischen 20 Jahren vor der Kamera. © Erika Hauri (ZDF)

"Bergdoktor"-Aus? Das sagt Hans Sigl zu den Gerüchten

Zuletzt war in den Medien immer wieder von einem möglichen "Bergdoktor"-Ende zu lesen.

Ich bin da wirklich ganz pragmatisch. Das ist meine Arbeit, das ist mein Beruf – und wenn der "Bergdoktor" mal nicht mehr ist, dann würden mir die Kollegen sicher sehr fehlen, aber es würde auch etwas anderes geben. Aktuell ist das aber noch gar nicht in meiner Denke.

20 Jahre "Bergdoktor": "Kann mir nicht vorstellen, dass nochmal 20 Jahre obendrauf kommen"

Hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass diese Rolle Sie so lange begleiten würde?

Nein, auf keinen Fall. Aber die Zeit vergeht so absurd schnell – und plötzlich waren wir schon bei Staffel zehn, dann plötzlich bei Staffel 15 und jetzt schon bei Staffel 20. Natürlich werde ich dieses Jahr besonders oft auf die letzten 20 Jahre angesprochen. Und mein Resümee lautet: Der Weg, der hinter uns liegt, ist länger als der nach vorne. Als wir Staffel zehn im Kasten hatten, da konnte man sich gut vorstellen, dass es noch mal zehn Jahre geht. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass noch mal 20 Jahre obendrauf kommen könnten. Das glaube ich nicht.

Was den Stoff oder was die Schauspieler betrifft?

Aus vielen Gründen. Weil die Schauspieler, weil ich älter werde, weil die Geschichte von Martin Gruber dann doch irgendwann auserzählt sein könnte, und sicher auch, weil ich mich noch auf andere Aufgaben freue.

Etwas im Speziellen?

Ich habe nicht direkt Wunsch-Rollen. Rollen kommen dann, wenn es an der Zeit für sie ist, das habe ich festgestellt. Insofern bin ich da ganz entspannt.

Podcast, Lesungen und Co.: Das macht Hans Sigl außer dem "Bergdoktor"

Sie sind auch heute schon sehr umtriebig: Haben Ihr neues Podcast-Projekt "Betreff: Leben", halten Lesungen, moderieren – sind Sie jemand, dem schnell langweilig wird?

Das Wort Langeweile kenne ich nicht. Es ist immer was zu tun und das tue ich gern. Aber ich kann es durchaus auch genießen, mal nichts zu tun. Da halte ich es nach dem guten alten Loriot: "Was machst du?" "Ich sitze." Das kann ich wahnsinnig gut: einfach sitzen und sein, aber das würde ich auch nicht als Langeweile bezeichnen. Beruflich macht die Vielfalt für mich den Reiz aus: Schon während meiner Zeit am Theater habe ich nicht nur auf der Bühne gestanden, sondern auch noch nebenbei moderiert. Das Schöne ist bei der Moderation oder meinen Lesungen, dass ich keine Figur zwischen mir und dem Publikum habe. Ich kann natürlich immer wieder Geschichten über den "Bergdoktor" erzählen – das muss aber nicht sein. Es geht auch um andere Themen und es macht Spaß, mit den Leuten in Kontakt zu treten.

Christmas-Show in München: Das steckt dahinter

Sie planen auch heuer wieder eine "Christmas-Show", mit der Sie durch mehrere Städte touren. Wie kam’s?

Die "Christmas-Show" ist einerseits durch meine Weihnachtslesungen und "Das große Weihnachtssingen" entstanden, das ich erstmals vor drei Jahren mit Gunnar Graewert und Claudia Koreck in München auf die Bühne gebracht habe. Uns war klar: Wir wollen ein Weihnachtssingen so "unkitschig", ehrlich und direkt wie möglich gestalten.

Hans Sigl: "Ich bin ein großer Weihnachtsfan"

Also, Weihnachten – ja, Kitsch – nein?

Genau. Grundsätzlich bin ich ein großer Weihnachtsfan. Und es darf auch mal kitschig sein – es gibt ja guten und schlechten Kitsch. In dieser Zeit liegt so viel verborgen, was viele von uns schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir alle so viel Stress haben rund um Weihnachten, dass es ganz furchtbar ist. Und da dachte ich, ist das meine Lücke, um bei den Leuten mal ein bisschen Dampf rauszunehmen und sich wieder auf das zu besinnen, was uns ganz nahe ist im Herzen: für uns selbst und andere da zu sein. Darum geht es auch in meiner Christmas-Show. Viele verbinden mit Weihnachten noch immer diesen unerreichbaren Anspruch, dass alles so toll sein muss, wie es war, als man zehn Jahre alt war. Und daran verzweifelt manch einer, weil es so schön nie wieder werden kann.

Sie ist die Frau an der Seite des "Bergdoktors": Hans Sigl und seine Susanne bei einem Event im Sommer 2026 in Berlin. © imago

Weihnachten im Hause Sigl: So feiern der Schauspieler und seine Familie

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Weihnachten? Haben Sie feste Traditionen?

Ja, eigentlich feiern wir jedes Jahr gleich, davon bin ich ein großer Freund. Um sieben Uhr geht es los, dann läutet das Glöckchen und man setzt sich an den Tisch. Wir essen Raclette – das ist die feinste Form des Weihnachtsessens, wie ich finde. Alle können am Tisch sitzen bleiben und niemand muss herumwuseln und noch etwas holen. Und anschließend lese ich ein Weihnachtsgedicht vor. Das schreibe ich jedes Jahr für die Familie. Da sammle ich im Kopf das ganze Jahr über Momente und Gedanken, die da reinpassen. Zwischen dem Essen wird dann in Ruhe ein bisschen beschert und später kommen noch Freunde vorbei und das Ganze wird zu einer Art Weihnachtsparty.