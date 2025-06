Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley unterstützen Miley Cyrus

Mit ihrer Liebe haben Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley alle überrascht. Zwei Monate später sind sie nun den nächsten Schritt gegangen: Sie besuchten zusammen die Filmpremiere seiner Tochter Miley Cyrus. Und auch Hurleys Sohn war dabei.

Miley Cyrus erhielt bei ihrer Filmpremiere in London familiären Beistand durch Papa Billy Ray Cyrus und dessen Freundin Elizabeth Hurley.

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (63) sind offenbar auf dem Weg zu einer glücklichen Patchworkfamilie. Die Schauspielerin und der Sänger haben seine Tochter Miley Cyrus (32) bei der Premierenveranstaltung für den Film "Something Beautiful" im Londoner Odeon Theatre unterstützt und anschließend ein süßes Foto gepostet. Kurz zuvor hatten US-Medien berichtet, dass sich das Cyrus-Vater-Tochter-Duo nach schwierigen Zeiten wieder angenähert habe.

Hurley und Cyrus schwärmen von ihren Kindern

Am Wochenende gab es nun das erste öffentliche Patchwork-Event. Auch Hurleys Sohn Damian (23) war dabei. In einem veröffentlichte das Paar am nächsten Tag ein süßes Fotos von Damian und Miley. Es zeigt die beiden ganz vertraut von hinten eng nebeneinander bei der Filmvorführung. "Die Babys sind alle erwachsen", schrieben Hurley und Cyrus dazu und verrieten im Hashtag, dass sie "stolze Eltern" seien.

Billy Ray Cyrus kommentierte den Beitrag noch mit roten Herzen und den Worten: "Was für eine unvergessliche Nacht. Darum geht es beim Rock 'n' Roll... die Kids sind zusammen. So stolz."

Elizabeth Hurley hatte für den Abend ein glitzerndes, mehrfarbiges, gemustertes Wickel-Minikleid mit gewagtem tiefem Ausschnitt und Schulterpolstern gewählt. Ihr Liebster trug ein Oversize-Hemd in Rot mit Sternenmuster. In einem zeigte sich das Paar glücklich strahlend. "Was für ein Genuss - eine perfekte Art, die Sommersonnenwende zu feiern", ließ Hurley dazu wissen.

Im April überraschten sie mit der Beziehungs-News

Die Britin und der US-Amerikaner lernten sich kennen, als sie an dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" (2022) arbeiteten und fanden später zusammen. Zu Ostern, im April 2025, machten sie ihre Liebe öffentlich und überraschten damit ihre Fans. Seitdem hat das Paar schon häufiger in den sozialen Netzwerken zusammen gepostet.