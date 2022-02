Billy Crudup & Naomi Watts: Erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt

Schon seit vier Jahren gelten die Schauspielenden Billy Crudup und Naomi Watts als Paar. Jetzt haben sie sich das erste Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt.

Naomi Watts (53) und Billy Crudup (53) haben ihren ersten Auftritt auf dem Roten Teppich hingelegt - nach fast vier gemeinsamen Jahren.

Bei den SAG Awards am Sonntagabend posierte das Paar in einem schwarzen glitzernden Fendi-Kleid und einem schwarzen Smoking für die Fotografen. Um auch wirklich keine Zweifel mehr am Beziehungsstatus aufkommen zu lassen, legte Watts stolz den Arm um ihren Partner oder hakte sich ein.

Selfies vom Fertigmachen

Für Fans der beiden war der Auftritt allerdings keine Überraschung. Im Vorfeld der großen Nacht teilte Watts Fotos des Paares, wie es sich fertig machte. Auch von der Autofahrt zu den Awards machte sie ein Selfie mit Crudup und schrieb dazu "Go Billy !!".

Crudup war für seine Rolle als Cory in "The Morning Show" als bester Drama-Schauspieler nominiert gewesen, den Preis gewann er allerdings nicht.

Kennenlernen vor der Kamera

Watts und Crudup begannen 2017 miteinander auszugehen, kurz nachdem sich Watts von ihrem langjährigen Partner Liev Schreiber (54) getrennt hatte. Das erste Mal händchenhaltend gesehen hatte man das Paar im Juli 2017. Zu der Zeit standen die beiden auch gemeinsam vor der Kamera: als Paar in der Netflix-Dramaserie "Gypsy".