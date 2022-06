Billie Joe Armstrong will kein US-Amerikaner mehr sein

Der Green-Day-Frontmann will weg aus den USA. Während eines Konzerts in London kündigte Billie Joe Armstrong an, seinen US-Pass abzugeben und nach Großbritannien zu ziehen. Der Grund: Das Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA zur Abtreibungsthematik.

27. Juni 2022 - 12:29 Uhr | (dr/spot)

Billie Joe Armstrong überlegt, seine US-Staatsbürgerschaft abzugeben. © MJT/AdMedia/ImageCollect