Billie Eilish und Nat Wolff: Küsse auf dem Balkon

Romantik wie bei Romeo und Julia: Sängerin Billie Eilish und Schauspieler Nat Wolff haben mit Küssen auf einem Balkon in Venedig anscheinend ihre Liebe bestätigt. Schon länger gab es Gerüchte über eine Beziehung.

Haben Billie Eilish (23) und Nat Wolff (30) ganz im Stile von Romeo und Julia ihre Liebe bestätigt? Neue Fotos aus Venedig lassen es vermuten. veröffentlichte Aufnahmen, die die Sängerin und den Schauspieler beim Küssen auf einem Balkon zeigen. Auf weiteren Bildern trinken sie aus Champagnergläsern und wirken sehr vertraut, während sie mit einer Digitalkamera Fotos von sich schießen.

Spekulationen seit Monaten

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden kursieren bereits seit Monaten. Im März wurden sie gemeinsam bei den iHeart Music Video Awards gesichtet und verbrachten anschließend einen Abend in New York, .

Ihre erste Begegnung fand laut Eilish bei einer Oscar-Afterparty statt. "Ich saß draußen auf der Couch, und du bist einfach aufgetaucht", erzählte sie in einem "Vogue"-Interview über das Kennenlernen. Was folgte, war offenbar eine intensive Freundschaft und fruchtbare Arbeitsbeziehung: Im Juni 2024 spielte Wolff in Eilishs selbst produziertem Musikvideo zu "Chihiro" mit. Die Sängerin beschrieb ihre Zusammenarbeit damals als "unausweichliche Verbindung".

Während ihrer laufenden "Hit Me Hard and Soft"-Tour begleitete der "Margos Spuren"-Hauptdarsteller Billie Eilish auch bereits als Vorband. Gemeinsam mit seinem Bruder Alex trat er Ende letzten Jahres als "Nat & Alex" bei ihren Konzerten auf. im Oktober erklärte Alex Wolff, dass sich die drei über ihre gemeinsame Erfahrung mit dem Tourette-Syndrom nähergekommen seien: "Schon als ich Billie in Interviews gesehen habe, dachte ich: 'Sie ist eine von uns.'"

Berühmte Ex-Partner

Zuvor war Billie Eilish von Oktober 2022 bis Mai 2023 in einer kontrovers diskutierten Beziehung mit dem zehn Jahre älteren Musiker Jesse Rutherford (33). Nat Wolff werden gleich mehrere prominente Ex-Freundinnen nach gesagt, darunter Miranda Cosgrove, Selena Gomez, Bella Thorne oder Suki Waterhouse. Die letzte offizielle Beziehung des Nickelodeon-Stars war von 2017 bis 2020 mit Schauspielkollegin Grace Van Patten (28).