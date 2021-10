Billie Eilish bringt eigenes Parfüm auf den Markt

Billie Eilish hat auf Instagram angekündigt, dass bald ihr eigenes Parfüm auf den Markt kommen wird. "Eilish" ist laut der Sängerin ihr "absoluter Lieblingsduft".

Billie Eilish (19) hat ihr erstes eigenes Parfüm angekündigt. "Ich freue mich so, endlich meinen Debüt-Duft 'Eilish' mit euch zu teilen", schreibt sie in dem Posting. Dabei handle es sich um ihren "absoluten Lieblingsduft". Seit sie denken könne, seien Parfüms "ein so großer Teil meines Lebens und es war ein Traum, diesen zu kreieren und meine Ideen zum Leben zu erwecken. Das war eines der aufregendsten Dinge, die ich je gemacht habe", erklärt die Musikerin. Sie könne es kaum abwarten, bis ihre Fans das Parfüm in den Händen halten können. "Eilish" soll im November auf den Markt kommen.

Eilish veröffentlichte in dem Posting ein erstes Bild des Flakons, der an die Büste einer Frau erinnert. Der Duft enthält Noten von Kakao, Moschus, Tonkabohne und Vanille. "Ich war schon immer in Vanille verliebt, seit ich ein Kind war und meine Mutter mir das Backen beigebracht hat", sagte die 19-Jährige . "Ich habe Synästhesie, daher sind meine Lieblingsgerüche für mich bernsteinfarbene Gerüche in meinem Gehirn", erklärt Eilish zudem. Synästhesie ist die Kopplung von zwei Sinneswahrnehmungen, die normalerweise getrennt voneinander fungieren.

Eilish reiht sich mit ihrem Duft in eine Liste von Stars ein, die ebenfalls ins Parfüm-Geschäft eingestiegen sind. Dazu gehören Kim Kardashian (40), Ariana Grande (28) oder Jennifer Lopez (52).