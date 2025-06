Bill und Tom Kaulitz feiern Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" in Berlin

Mit einem Special Screening im Berliner Delphi Filmpalast und einer "fetten Party" haben Bill und Tom Kaulitz die zweite Staffel ihrer Netflix-Realityserie gefeiert. Zahlreiche prominente Gäste warfen einen ersten Blick auf "Kaulitz & Kaulitz".

Berlin verwandelte sich am Donnerstagabend in das Epizentrum der deutschen Promi-Welt, als Bill und Tom Kaulitz (35) zur Premiere der zweiten Staffel ihrer Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" luden. Im Delphi Filmpalast ließen die Tokio-Hotel-Zwillinge gemeinsam mit prominenten Gästen die Korken knallen und feierten die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Show.

Das Special Screening, moderiert von Jenny Augusta, lockte zahlreiche Gäste an. Stefanie Giesinger, Nilam Farooq, Marie Mouroum, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Benjamin von Stuckrad-Barre und viele weitere Stars folgten der Einladung. Die anschließende Aftershow-Party rundete den Abend ab.

Kreative Einladung zum Event

Zu den Gästen gehörte auch Moderatorin Melissa Khalaj (36), die im Vorfeld begeistert ihre außergewöhnliche Einladung zum Event auf Instagram teilte: In einer Kiste fand sie ein Mäuse-Kuscheltier nebst einem "Mausweis" - einem Presseausweis, der auf eine Maus ausgestellt war. Der Clou: Beim Öffnen der Box startete automatisch eine Audiobotschaft der Kaulitz-Zwillinge, die den Empfänger persönlich zur "fetten, fetten Party" nach Berlin einlud.

Mehr Drama in der zweiten Runde

Die zweite Staffel "Kaulitz & Kaulitz", die ab dem 17. Juni 2025 auf Netflix zu sehen ist, verspricht deutlich mehr Drama als die erste Runde. Diesmal ziehen "dunkle Wolken im Paradies" auf, kündigt der Streamingdienst an. Die Brüder müssen demnach unter anderem Wasserschäden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsagen bewältigen. Doch getreu dem Motto "The Show Must Go On" nehmen Bill und Tom ihre Zuschauer erneut mit auf die turbulente Reise der Mäuse zwischen den Hollywood Hills und der deutschen Heimat. Acht Monate wurden sie dafür von Kamerateams im Alltag begleitet.

Die erste Staffel "Kaulitz & Kaulitz" erschien im Juni 2024 auf Netflix und entwickelte sich zu einem großen Erfolg: Die Realityserie schaffte es in mehreren Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts.