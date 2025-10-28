Bill und Tom Kaulitz beklagen sich wegen TV-Show: "Frechheit von Joko und Klaas"

Bill und Tom Kaulitz ärgern sich über Aussagen von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Jetzt pöbeln die Tokio-Hotel-Zwillinge gegen das Moderatoren-Duo. Was ist passiert?

Bei Bill (36) und Tom Kaulitz (36) könnte es nicht besser laufen. Die Tokio-Hotel-Zwillinge erfreuen sich großer Beliebtheit und führen ein traumhaftes Leben im sonnigen Los Angeles. Vor Kurzem gingen die Brüder unter die Milliardäre und bewiesen auf ein Neues, dass sie auch finanziell nichts zu beklagen haben. Trotzdem kommen Bill und Tom Kaulitz jetzt in Ärgerlaune. Der Grund? Äußerungen, die zwei bekannte ProSieben-Moderatoren von sich gegeben haben.

Bill und Tom Kaulitz ärgern sich über Joko und Klaas: "Nicht so eifersüchtig"

"Ich möchte schon mal sagen: Nicht so eifersüchtig sein. Das stand euch nicht gut, Joko und Klaas", meint Tom Kaulitz in einer aktuellen Folge des Podcasts " ". Der Gitarrist bezieht sich auf Äußerungen der zwei Moderatoren Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in der Sendung " ".

Klaas Heufer-Umlauf äußert sarkastische Frage: Kaulitz-Brüder gefrustet

Bill und Tom Kaulitz spielen einen Ausschnitt der Sendung vor, in der eine Quiz-Kandidatin folgende Frage beantworten sollte: "Was ist keines der sieben Weltwunder der Antike?" Die Kandidatin meinte daraufhin, sie wisse die richtige Antwort, weil Bill und Tom "in 'Kaulitz Hills' mal darüber geredet" haben. Klaas Heufer-Umlauf fragte daraufhin sarkastisch: "Ist das ein Bildungspodcast?" Lachen war im Publikum der ProSieben-Sendung zu vernehmen. Joko Winterscheidt ließ daraufhin durchklingen, dass er grundsätzlich "kein 'Kaulitz Hills'" höre.

In ihrer Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" stellen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Kandidaten knifflige Fragen. © imago/Funke Foto Services

Tom Kaulitz betont: "Eine Frechheit von Joko und Klaas"

Die Kommentare der ProSieben-Moderatoren haben bei Bill und Tom Kaulitz einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Im Podcast meint Bill gefrustet in Bezug auf Heufer-Umlaufs Stichelei: "Wie er so fragt: 'Ist das ein Bildungspodcast?'" Sein Zwillingsbruder äußert zudem: "Ja, und wie sie da alle lachen. [...] Was gibt's da zu lachen? Eine Frechheit von Joko und Klaas natürlich wieder. Erst mal von Klaas, aber Joko hat ja auch was gesagt, das ging ein bisschen unter."

Bill und Tom Kaulitz: "Werden oft unterschätzt"

Die Tokio-Hotel-Brüder ärgern sich darüber, dass Joko und Klaas "Kaulitz Hills" nicht als Bildungspodcast erachten. Nach Information der Audio-Plattform Spotify, auf welcher der Kaulitz-Podcast zu hören ist, fällt er auch nicht in die Kategorie "Wissen", sondern in die Kategorie "Comedy". Demnach liegen Winterscheidt und Heufer-Umlauf mit ihrer Einordnung nicht falsch. Doch die Kaulitz-Brüder sind eindeutig anderer Meinung. "Wir werden nämlich oft unterschätzt. Heute geht's viel um Bildung, wie immer bei uns im Podcast", meint Tom.

Bill und Tom Kaulitz ärgern sich über Aussagen von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. © imago/PIC ONE

Dass die Kandidatin bei "Ein sehr gutes Quiz" die Antwort wegen der Zwillinge wusste, sehen sie als "ultimativen Beweis" dafür, dass Bildung in "Kaulitz Hills" großgeschrieben werde. "Ja, wir wissen nämlich viel", stellt Bill Kaulitz klar. Ob Joko Wintescheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf die gefrusteten Gemüter reagieren werden? Man darf gespannt sein.