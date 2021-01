Bill Kaulitz spricht Klartext über Liebe zu seinem Freund

Sein Privatleben hält Bill Kaulitz eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt spricht er aber doch über seine Sexualität und die Beziehung mit einem Mann, der sein eigentlich vergebener bester Freund war.

Bill Kaulitz androgynen Looks entfachten in der Vergangenheit Spekulationen über seine Sexualität.

Im Interview mit dem klärt Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (31) auf, dass er in der Vergangenheit mit Frauen und Männern zusammen war. Er wollte sich nie in eine Schublade stecken lassen und mit seinen auffälligen Looks Aufmerksamkeit erzeugen: "Schon als kleiner Junge wusste ich, dass ich polarisiere und in anderen krasse Gefühle auslöse."

Bill Kaulitz spricht über seine Sexualität - und die Liebe zu einem Mann

Erstmals äußert sich der Sänger auch über eine vergangene Liebesbeziehung - mit einem Freund. "Ich hatte aufregende Erfahrungen mit Mädchen. Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich", sagte Bill Kaulitz dem "Spiegel".

Bill Kaulitz ist Single und träumt von eigener Familie

Im Moment fühle er sich einsam, gibt der 31-jährige Single zu: "Ich bin wahnsinnig romantisch und habe immer noch die Vorstellung von der großen Liebe. Ich weiß nur nicht, ob sie für mich vorgesehen ist."

Sein größter Traum? Eine eigene Familie! Doch bis dahin freut er sich über seine neue angeheiratete Verwandtschaft. Vor zwei Jahren gab sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz Model Heidi Klum das Jawort. "Familie, das waren bisher vor allem Tom und ich. Jetzt verbringe ich viel Zeit mit Heidis Kids, ich bin da integriert. Ich genieße es, angeheirateter Onkel zu sein", so Bill.