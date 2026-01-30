Bill Kaulitz muss notlanden: Medizinischer Notfall im Flugzeug

Schock für Bill Kaulitz – im Flieger nach Europa kam es zu einem Notfall. Das Flugzeug musste noch in den USA landen und Ärzte wurden gerufen. Bruder Tom, der Flugangst hat, "wäre durchgedreht".

Glamour, Glanz und Gloria – wie viele Promis wollte sich auch Bill Kaulitz (36) die Fashion Week in Paris im Januar nicht entgehen lassen. Neben der Musik spielt Mode schon immer eine große Rolle im Leben des Sängers. Doch auf dem Weg von Kalifornien in die französische Hauptstadt kam es zu einem beunruhigenden Vorfall. Kaulitz berichtet von großer Aufregung im Flugzeug.

Medizinischer Notfall: Flugzeug mit Bill Kaulitz muss notlanden

Der Sänger erzählt im Podcast " ": "Wir flogen los in L.A. in Richtung Frankfurt, und da wäre ich dann umgestiegen nach Paris. Auf einmal sagen die im Flugzeug nach eineinhalb Stunden: 'Wir haben einen medizinischen Notfall. [...] Wir brauchen jetzt Ärzte an Bord.'" Der Flieger habe anschließend notlanden müssen – die Lage sei "sehr akut" gewesen. Bill Kaulitz zu seinem unter Flugangst leidenden Zwillingsbruder Tom: "Da wärst du, glaube ich, durchgedreht."

Beunruhigende Nachricht: "Ich weiß keine Details"

Der Purser, also der ranghöchste Flugbegleiter im Flieger, habe Kaulitz den Ernst der Lage deutlich gemacht. Er sei sich sicher gewesen, dass der umsorgte Passagier ohne ärztliche Hilfe gestorben wäre. Eine Notlandung galt als einzige Option. Tom Kaulitz will von seinem Bruder wissen, ob der medizinische Notfall eine beruhigende Wendung nahm. Doch Bill kann hierzu keine Infos liefern: "Ich weiß keine Details."

Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week. Seine Reise in die französische Haupstadt verlief nicht problemlos. © imago/Bestimage

"Ich dachte schon, wir fliegen nicht mehr"

Zu allem Überfluss sei die Landung des Fliegers kein Zuckerschlecken gewesen. Die Maschine habe den Flughafen der US-Stadt Phoenix angesteuert: "Und der ist nicht gemacht für eine Boeing." Bill Kaulitz meint, das Flugzeug sei außerdem "zu schwer zum Landen" gewesen. Die Folge? "Wir mussten erst mal Kerosin abwerfen."

Am Boden angekommen sei der Krankenwagen bereitgestanden. Kaulitz erklärt: "Das zog sich dann länger und länger, und dann musste man auch noch das Flugzeug auftanken. Dann standen wir sechs Stunden da, ich dachte ja schon, wir fliegen nicht mehr." Der 36-Jährige sah seine Paris-Pläne mehr und mehr schwinden. Doch schlussendlich konnte der Flug fortgesetzt werden.

Der Vorfall hinterließ bei Bill Kaulitz Spuren. Den Sänger lässt das Thema nicht locker. Er verrät seinem Bruder, dass ihn Todesfälle in Flugzeugen sehr beunruhigen. Kaulitz hofft inständig, dass seine nächsten Flüge deutlich unauffälliger verlaufen als die turbulente Reise zur Paris Fashion Week.