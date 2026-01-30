AZ-Plus
  Bill Kaulitz muss notlanden: Medizinischer Notfall im Flugzeug

Bill Kaulitz muss notlanden: Medizinischer Notfall im Flugzeug

Schock für Bill Kaulitz – im Flieger nach Europa kam es zu einem Notfall. Das Flugzeug musste noch in den USA landen und Ärzte wurden gerufen. Bruder Tom, der Flugangst hat, "wäre durchgedreht".
Max Häussler |
Auf dem Weg zur Paris Fashion Week wurde Bill Kaulitz Zeuge eines Notfalls.
Auf dem Weg zur Paris Fashion Week wurde Bill Kaulitz Zeuge eines Notfalls.

Glamour, Glanz und Gloria – wie viele Promis wollte sich auch Bill Kaulitz (36) die Fashion Week in Paris im Januar nicht entgehen lassen. Neben der Musik spielt Mode schon immer eine große Rolle im Leben des Sängers. Doch auf dem Weg von Kalifornien in die französische Hauptstadt kam es zu einem beunruhigenden Vorfall. Kaulitz berichtet von großer Aufregung im Flugzeug.

Medizinischer Notfall: Flugzeug mit Bill Kaulitz muss notlanden

Der Sänger erzählt im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood": "Wir flogen los in L.A. in Richtung Frankfurt, und da wäre ich dann umgestiegen nach Paris. Auf einmal sagen die im Flugzeug nach eineinhalb Stunden: 'Wir haben einen medizinischen Notfall. [...] Wir brauchen jetzt Ärzte an Bord.'" Der Flieger habe anschließend notlanden müssen – die Lage sei "sehr akut" gewesen. Bill Kaulitz zu seinem unter Flugangst leidenden Zwillingsbruder Tom: "Da wärst du, glaube ich, durchgedreht."

Beunruhigende Nachricht: "Ich weiß keine Details"

Der Purser, also der ranghöchste Flugbegleiter im Flieger, habe Kaulitz den Ernst der Lage deutlich gemacht. Er sei sich sicher gewesen, dass der umsorgte Passagier ohne ärztliche Hilfe gestorben wäre. Eine Notlandung galt als einzige Option. Tom Kaulitz will von seinem Bruder wissen, ob der medizinische Notfall eine beruhigende Wendung nahm. Doch Bill kann hierzu keine Infos liefern: "Ich weiß keine Details."

Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week. Seine Reise in die französische Haupstadt verlief nicht problemlos.
Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week. Seine Reise in die französische Haupstadt verlief nicht problemlos.

"Ich dachte schon, wir fliegen nicht mehr"

Zu allem Überfluss sei die Landung des Fliegers kein Zuckerschlecken gewesen. Die Maschine habe den Flughafen der US-Stadt Phoenix angesteuert: "Und der ist nicht gemacht für eine Boeing." Bill Kaulitz meint, das Flugzeug sei außerdem "zu schwer zum Landen" gewesen. Die Folge? "Wir mussten erst mal Kerosin abwerfen."

Am Boden angekommen sei der Krankenwagen bereitgestanden. Kaulitz erklärt: "Das zog sich dann länger und länger, und dann musste man auch noch das Flugzeug auftanken. Dann standen wir sechs Stunden da, ich dachte ja schon, wir fliegen nicht mehr." Der 36-Jährige sah seine Paris-Pläne mehr und mehr schwinden. Doch schlussendlich konnte der Flug fortgesetzt werden.

Der Vorfall hinterließ bei Bill Kaulitz Spuren. Den Sänger lässt das Thema nicht locker. Er verrät seinem Bruder, dass ihn Todesfälle in Flugzeugen sehr beunruhigen. Kaulitz hofft inständig, dass seine nächsten Flüge deutlich unauffälliger verlaufen als die turbulente Reise zur Paris Fashion Week.

6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Arslan vor 18 Stunden / Bewertung:

    ... und in China ist schon wieder ein Reissack umgefallen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • pittomuc vor 19 Stunden / Bewertung:

    Wegen irgendwelchen Promiveranstaltungen rund um die Welt fliegen…. Kerosin abwerfen auf unsere eh schon kaputte Welt…. in Deutschland werden stündlich 300.000 Plastikbecher weggeschmissen…..
    ….. und ich bekam gerade eine Mahnung von einem Polizisten, weil ich bei Rot über die Ampel gelaufen bin….
    Die Welt ist schön

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • armesmünchen vor 20 Stunden / Bewertung:

    Die Maschine war genau 3h34 in Phoenix am Boden und nicht sechs Stunden. Sicherlich wurden alle Passagiere während oder nach der Versorgung des kranken Passagiers informiert, das diese Zwischenlandung notwendig war. Also das war keine Notlandung. Wieso sollte oder würde da jemand durchdrehen müssen ? Der Inhalt und Schreibstil dieses Artikel hat bald Kronenzeitungsniveau.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
