Bill Kaulitz mit Wiesn-Date in München – Bruder entsetzt: "Unmöglich von dir"

Bill Kaulitz trägt das Herz auf der Zunge und gibt offen zu, wenn ihm jemand gefällt. Nun macht der Tokio-Hotel-Sänger einen neuen Flirt öffentlich – und den möchte er ausgerechnet in der bayerischen Hauptstadt München treffen.

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) lieben München und waren in den vergangenen Jahren begeisterte Oktoberfestbesucher. Für Bill kam es dabei zu medienwirksamen Flirts: Die Fotos von seinen Turteleien mit Marc Eggers (39) und Jannik Kontalis (29) machten schnell die Runde. Wie er nun verrät, soll es auch 2026 romantisch für ihn zugehen – denn der Tokio-Hotel-Sänger erzählt von einer bevorstehenden Verabredung in der bayerischen Hauptstadt.

Wiesn-Rüffel für Bill Kaulitz von Tom: "Macht man nicht"

Ein Schampus mit besten Grüßen von Bill Kaulitz? In diesen Genuss kam im vergangenen Jahr ein ganz bestimmter Wiesn-Besucher, wie der Tokio-Hotel-Sänger im Podcast "Kaulitz Hills" erzählt. "Kannst du dich erinnern, wie ich die Flasche Champagner an einen Nachbartisch bestellt habe?", fragt er seinen Bruder Tom. "Da hast du dich noch drüber aufgeregt und fandest das eine Unverschämtheit auf der Wiesn letztes Jahr. [...] Da hast du gesagt: 'Das finde ich unmöglich von dir.'"

Denn: Der Oktoberfestbesucher war damals offensichtlich in Begleitung unterwegs. Bill Kaulitz musste für die Flirtaktion von seinem Bruder jedenfalls einen dicken Rüffel einstecken: "Da hast du ja gesagt: 'Das ist so dreist, der war da mit seiner Freundin wahrscheinlich'." Für Tom Kaulitz hat diese Empörung auch immer noch Gültigkeit: "Ja, weil man vergebene Männer oder Menschen nicht anmacht grundsätzlich."

Eigentlich war Reality-Star Jannik Kontalis (li.) 2025 der Wiesn-Flirt von Bill Kaulitz. Doch offenbar hat der Tokio-Hotel-Frontmann damals auch einen anderen Mann ins Visier genommen. © Sven Geißelhardt

Bill Kaulitz findet jedoch: "So klar ist das ja nicht, nur weil da eine weibliche Begleitung dabei ist." Tom Kaulitz möchte die Ausrede aber nicht gelten lassen: "Das hat man relativ klar gesehen." Für seinen Bruder sei das hingegen nicht so offensichtlich gewesen: "Ich habe gesehen, dass Blicke zu mir rüberfielen." Ein Eindruck, der bei dem 36-Jährigen scheinbar häufiger entsteht, wie Tom feststellt: "Das siehst du immer, Maus."

München-Date für Bill Kaulitz: "Schon verabredet für die Wiesn"

Ob vergeben oder nicht – der Wiesn-Besucher scheint sich an der Geste von Bill Kaulitz jedenfalls nicht gestört zu haben. Denn wie der Tokio-Hotel-Star nun erzählt, sei er danach von dem Mann mit folgenden Worten kontaktiert worden: "Ich habe mich total darüber gefreut, ich fand das ganz schön."

Was Tom Kaulitz verwerflich fand, hat seinem flirtfreudigen Bruder nun sogar ein Date in München eingebracht. "Er hat sich noch mal bedankt und jetzt sind wir schon verabredet für die Wiesn", freut sich Bill Kaulitz. Um wen es sich bei dem geheimnisvollen Fremden handelt? Das werden vielleicht die Schnappschüsse von der Wiesn im September 2026 offenbaren.