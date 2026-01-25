Bill Kaulitz in Flirt-Laune: Wer es dem Sänger jetzt angetan hat

Bill Kaulitz ist hin und weg – ein 27-jähriger Realitystar hat es ihm schwer angetan. Der Flirt-Angriff des Sängers lässt nicht lange auf sich warten...

Marc Eggers (39) und Jannik Kontalis (29) scheinen endgültig abgehakt – Bill Kaulitz (36) schwärmt längst von jemand anderem. Nach missglückten Liebesversuchen in den vergangenen Monaten hat der Tokio-Hotel-Star einen neuen Mann im Visier. Er ist 27 Jahre alt, kommt aus Köln und ist kein Unbekannter.

Bill Kaulitz schwärmt von Realitystar: "Hat mir schon gut gefallen"

Bill Kaulitz ist großer Fan des Netflix-Formats "Love Is Blind: Germany". Die Reality-Sendung ging am 8. Januar mit einer zweiten Staffel an den Start. Im Podcast " " macht Heidi Klums (52) Schwager nun auffällige Andeutungen – der "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Jan hat es ihm schwer angetan. Im Gespräch mit Zwillingsbruder und Podcast-Partner Tom (36) schwärmt er: "Jan hat mir schon gut gefallen, die ganze Staffel über. Er ist sehr verkopft gewesen, hat aber immer ehrlich kommuniziert. Ein süßer Typ, gut aussehend."

Neuer Mann im Visier: "Ist wirklich ein süßer Typ"

Tom Kaulitz fragt seinen Bruder: "Der soll sich jetzt bei dir melden oder wie?" Das sei gar nicht nötig, meint Bill, denn der Sänger und Jan seien "schon im Kontakt". Könnte sich hier eine Liebe anbahnen? Obwohl der "Love Is Blind: Germany"-Kandidat in dem Format eine Frau datete, scheint für Bill eine Chance zu bestehen. Denn Jan gab in der "Love Is Blind"-Reunion-Show bekannt, auch an Männern interessiert zu sein. Nach der Sendung hatte er für kurze Zeit einen Freund. Doch wie der 27-Jährige in einem -Video erzählt, ist die Beziehung bereits vorbei – er ist wieder Single.

"Love Is Blind: Germany"-Kandidat Jan hat es Bill Kaulitz schwer angetan. © Instagram/janbttr

Tom Kaulitz interessiert vor allem eine Sache: "Also hat er durch 'Love Is Blind' rausgefunden, dass er schwul ist?" Bill erklärt: "Nicht schwul, aber dass es quasi um den Menschen geht. Ich glaub, der war auch schon in Frauen verliebt, aber da hat es halt nicht geklappt. Jetzt hat er gemerkt: 'Ich kann mich auch für die andere Seite öffnen.'" Zweifelsohne hat der Tokio-Hotel-Frontman ein Auge auf den Kölner geworfen: "Ist wirklich ein süßer Typ und ja, auch hot."

Netflix-Schlager "Love Is Blind: Germany"

Die Sendung "Love Is Blind: Germany" genießt aktuell nicht nur bei Bill Kaulitz große Beliebtheit. In den deutschen belegt das Reality-Format derzeit den zweiten Platz. Das zeigt, dass viele Menschen die Show verfolgen. "Love Is Blind: Germany" lockt mit einem einzigartigen Konzept. Die Kandidaten lernen sich anfangs "blind" kennen und führen lange Gespräche, ohne zu wissen, wie der jeweilige Dating-Partner aussieht.