Bill Kaulitz trägt sein Herz auf der Zunge: Der Tokio-Hotel-Sänger spricht offen über sein wildes Dating-Leben und macht kein Geheimnis aus Schwärmereien. Nun haben es ihm zwei TV-Stars besonders angetan – und er gesteht, sich nicht zwischen den beiden entscheiden zu können. Außerdem sagt Tom Kaulitz, unter einer Voraussetzung, eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp voraus.

Lars Klingbeil (48), Travis Kelce (36) – Bill Kaulitz (36) hat schon von so manchem Promi-Mann öffentlich geschwärmt. Mit den TV-Sternchen Marc Eggers (39) und Jannik Kontalis (29) soll sogar mehr gelaufen sein. Nun erzählt der Tokio-Hotel-Frontmann, dass er erneut ein Auge auf Personen des öffentlichen Lebens geworfen hat. Und die beiden Herren stürzen Bill Kaulitz gerade in ein echtes Liebes-Dilemma.

Bill Kaulitz über "Die Bachelors": "Beide so wunderschön"

Auch 2026 werden bei RTL wieder Rosen verteilt: Tim Reitz und Sebastian Paul suchen als "Die Bachelors" ihre Traumfrauen im TV. Auch Bill Kaulitz ist ein Fan des Formats und verrät im Podcast "Kaulitz Hills", dass ihm die Protagonisten dieser Staffel ausnehmend gut gefallen: "Die beiden sehen eigentlich aus wie KI-Männer. […] Weil die sind beide so wunderschön, wirklich."

Auch wenn die gepflegten Herren eigentlich nicht zu 100 Prozent seinem "Typ Mann" entsprechen, gerät Bill Kaulitz ins Schwärmen: "Der Tim – der ist fast zu schön, um wahr zu sein. Man guckt ihn wirklich an und denkt so, wenn der spricht und wie der so ist, von der Art, der Körper. […] Und auch der Sebastian, Alter. Die sind beide so charmant und so sweet."

Tim Reitz und Sebastian Paul sind "Die Bachelors" 2026. Bill Kaulitz haben sie schon mal überzeugt. © dpa/Oliver Berg

"Bachelor"-Träume von Bill Kaulitz: "Würde es heimlich machen"

Schließlich überlegt Bill Kaulitz, wie er bei seiner eigenen Show-Teilnahme agieren würde: "Wenn ich jetzt Kandidatin wäre, ich würde mit beiden schlafen müssen. Ich würde sagen, passt auf, ganz ehrlich: Ich kann mich nicht entscheiden, weil wenn ich mit Tim sitze, bin ich in Tim verliebt, wenn ich mit Sebastian sitze, bin ich in Sebastian verliebt, so würde es mir gehen."

Daher müsste er mit jedem "Bachelor" die körperliche Anziehung in der Praxis austesten: "Ich würde sagen, ich bleibe jetzt eine Nacht mal bei dir, und eine Nacht mal bei dir." Sein Bruder Tom Kaulitz sieht das aber kritisch: "Nee, das würden die nicht wollen, das würde ich auch nicht wollen. Da würde ich sagen: 'Entschuldigung, wenn du mich nicht so toll findest oder den anderen genauso toll findest, dann bist du schon mal raus'."

Mit Topmodel Heidi Klum (li.) ist Tom Kaulitz glücklich verheiratet. Sein Bruder Bill (re.) hingegen stößt sich noch immer gerne die Hörner ab. © imago/Starface

Doch Bill Kaulitz lässt sich von seiner Idee nicht abbringen: "Okay, dann würde ich es heimlich machen", so der Sänger. "Dann würde ich erst mit Tim und ihm sagen: 'Tim, ich muss einfach jetzt schon mal mit dir schlafen – wollen wir das schon mal schnell machen?' Und dann würde ich danach zu Sebastian gehen." Tom ist sich jedenfalls sicher, dass sein Bruder als "Bachelor"-Kandidatin mit diesen "Spielchen" polarisieren würde: "Du würdest sofort danach, wenn du da mitmachen würdest, im Dschungelcamp landen."