Bill Kaulitz feiert Junggesellinnenabschied auf Mallorca

Sonne, Pool und beste Laune - Bill Kaulitz (35) genießt gerade den Sommer auf Mallorca. Der Tokio-Hotel-Frontmann feiert den Junggesellinnenabschied von Susanne Knispel, der Verlobten seines Bandkollegen Georg Listing (38).

Ausgelassene Stimmung in luxuriöser Kulisse

In seiner Instagram-Story gibt Kaulitz Einblicke in den luxuriösen Urlaub mit Knispel und ihren Freundinnen. Die Gruppe entspannt in einer imposanten Villa mit eigener Poolanlage inklusive XXL-Pferdestatue oder lässt es sich bei Schnittchen auf einem Bootstrip gut gehen. "Auf Susi!", ruft der Sänger, während er mit den anderen anstößt.

Natürlich kommen auch traditionelle JGA-Utensilien zum Einsatz: Neben riesigen "Bride"-Luftballons, die die Villa schmücken, zeigen Fotos Kaulitz und die baldige Braut mit glitzernden Penis-Stickern auf der Stirn.

Die Anreise nach Mallorca verlief für Bill Kaulitz allerdings nicht ganz reibungslos. Am Donnerstag erklärte er, dass es sein Gepäck aus seiner Wahlheimat Los Angeles noch nicht nach Berlin geschafft habe. "Problem ist, ich fliege morgen früh nach Mallorca. Das heißt: Ich werde wohl nackt gehen...", scherzte er. Seiner guten Laune scheint das auf der Insel aber keinen Abbruch zu tun.

Kontrastprogramm zu Georgs JGA

Während sich seine Verlobte gemeinsam mit Bill Kaulitz mediterranen Luxus auf Mallorca gönnt, lief Georg Listings eigener Junggesellenabschied ganz anders ab. In der zweiten Staffel der Netflix-Serie Kaulitz & Kaulitz war zu sehen, wie der Tokio-Hotel-Bassist einen waschechten Cowboy-Trip nach Wyoming unternahm - inklusive Bullenreiten, Lagerfeuer-Romantik und Stripperinnen.

Georg Listing und Susanne Knispel sind mittlerweile seit 16 Jahren zusammen. Im April 2023 verlobten sich die beiden. "YES", schrieb das Paar damals . Wann und wo genau die Hochzeit stattfinden wird, ist nicht bekannt.

