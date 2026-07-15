Bill Kaulitz: Bruder Tom schämt sich für neue Doku-Szenen bei "Kaulitz & Kaulitz"

In der neuen Episode ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" beantworten Bill und Tom Kaulitz Zuhörerfragen zu der neuen Staffel "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Während Bill Kaulitz betont, keine der Aufnahmen zu bereuen, scheint dies bei seinem Bruder Tom etwas anders auszusehen.

Am 23. Juli 2026 erscheint die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Tom Kaulitz (rechts) hat verraten, welche Szenen er am liebsten wieder rausgeschnitten hätte.

Am Donnerstag, 23. Juli, startet auf Netflix die dritte Staffel der Reality-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Dies nahmen Bill und Tom Kaulitz zum Anlass, um in der neuen Episode ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" die Fragen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten. Dabei verriet Tom Kaulitz, welche Szenen er am liebsten wieder rausgeschnitten hätte.

Damit bezog er sich jedoch nicht auf seine eigenen Bilder - sondern auf die seines Bruders Bill. Auf die Frage seines Zwillingsbruders, ob er etwas in der neuen Staffel bereue, entgegnet Tom: "Ja, für dich." Der 36-Jährige ringt hörbar damit, die richtigen Worte zu finden und erklärt dann: "Also, sagen wir mal ... Episode zwei finde ich schon ganz schön krass, zum Beispiel." Näher geht der Tokio-Hotel-Bassist aber nicht auf den Inhalt der besagten Folge ein.

Auch bei einem Streit zwischen den Brüdern, der in der neuen Staffel zu sehen sei, hätten sich Bill und Tom "nicht mit Ruhm bekleckert".

Tom und Bill Kaulitz verraten Details zu Netflix-Serie

Bereits in der zweiten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" knallte es ordentlich zwischen den Zwillingsbrüdern. Tom stichelt dazu in Richtung Bill: "Da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, wenn die Leute dich so hässlich sehen, wenn du mal ausflippst. Das sehe sonst ja nur ich."

Bill Kaulitz zeigt sich derweil gelassen und stellt klar: "Ich glaube nicht so richtig daran, etwas zu bereuen. Ich finde, das gehört doch auch dazu." Tom stimmt zu: "Es ist eine Doku, da ist man live dran am Geschehen und muss eben auch mal die hässlichen Seiten zeigen."

Zwar verraten die Tokio-Hotel-Stars, dass sie theoretisch auch die Möglichkeit hätten, das Kamerateam mal "wegzuschicken", doch Bill stellt klar: "Das haben wir ungelogen noch nie gemacht." Dabei habe es laut den Brüdern in der dritten Staffel sogar Momente gegeben, in denen das Kamerateam selbst vorgeschlagen habe, die Aufnahme zu stoppen. Die Brüder hätten jedoch abgewunken. "Da haben wir gesagt: Nein, halt drauf!", betont Bill Kaulitz trocken.