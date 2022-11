Bikinifigur nach sechs Wochen: Carmen Geiss zeigt sich in Unterwäsche

Mit 57 Jahren ist Carmen Geiss nach wie vor gut in Form. Die Millionärsgattin arbeitet aktuell hart an ihrer Bikinifigur und präsentiert das Ergebnis leichtbekleidet auf Instagram.

Mit diesem Foto wird Carmen Geiss ihre Fans, aber auch ihre Kritiker, wieder einmal zum Ausrasten bringen. Auf Instagram zeigt sie sich lediglich mit Unterwäsche bekleidet – und präsentiert ihren Hammer-Body!

Carmen Geiss zeigt stolz Bikinifigur: "Fünf Kilo weniger nach sechs Wochen"

Die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss hat offenbar ein knallhartes Training absolviert. "Jetzt bin ich schon etwas stolz, denn Disziplin und fünf Kilo weniger macht sich wirklich nach sechs Wochen bemerkbar und auch sichtbar", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Aber warum will Carmen Geiss überhaupt kurz vor dem Winter an ihrer Figur arbeiten? Ist das nicht die Jahreszeit, in der man bedenkenlos schlemmen darf? Mittnichten, denn die 57-Jährige will wohl an den Strand. "Ich wollte unbedingt wieder eine Bikinifigur haben, bevor ich nach Dubai fliege."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch auf die ganze Arbeit folgt jetzt auch das Vergnügen, wie die Millionärsgattin klarstellt: "Jetzt werde ich aber erst einmal in Dubai schlemmen!"

Unterwäsche-Foto von Carmen Geiss: Follower sind zwiegespalten

Während einige Fans begeistert von dem Foto sind und Kommentare schreiben wie "sexy", "Burner" und "Wow", sind andere davon überzeugt, dass Carmen Geiss bei ihrem Körper nicht nur auf hartes Training gesetzt hat. "Na klar, wer es glaubt, ist selber schuld. Da war ein Facharzt am Werk, sieht man doch", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer vermutet, dass bei dem Aussehen mit Photoshop nachgeholfen wurde.

Doch einem Follower scheint es egal zu sein, wie die 57-Jährige ihr Aussehen erreicht hat: "Auch wenn nachgeholfen wurde, warum denn nicht? Es dann zu halten, bedeutet halt Disziplin." Und auch Carmen Geiss dürften die negativen Kommentare wahrscheinlich herzlich egal sein.