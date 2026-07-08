Große Unsicherheit bei "Frühstücksfernsehen"-Star: "Massiv dick geworden"

Karen Heinrichs ist für ihre ehrlichen Worte bekannt. Die Moderatorin vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" spricht nun offen über eine große Unsicherheit, die sie jahrelang zurückgehalten hat – und setzt ein Zeichen für mehr Selbstliebe.

Symptome der Perimenopause und das Leben als Single-Mama: Karen Heinrichs (52) geht mit den Herausforderungen ihres Alltags offen um – und spricht damit vielen Fans aus der Seele. Auch körperliche Unsicherheiten sind kein Tabu-Thema für die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin, die zwei Kinder hat. Sie verrät nun, wie sie nach ihren Schwangerschaften lernen musste, gnädig mit sich zu sein.

Karen Heinrichs: "Jahrelang nicht getraut, Bikini zu tragen"

Die aktuellen Sommertemperaturen laden zum Bade- und Strandvergnügen ein. Karen Heinrichs hat sich dafür ein neues Kleidungsstück zugelegt, wie sie ihrem Kollegen Matthias Killing (46) im Podcast "Redebedarf" erzählt: "Ich habe ja jetzt auch wieder einen Bikini." Keine Selbstverständlichkeit für die 52-Jährige: "Ich habe mich ja jahrelang nicht getraut, einen Bikini zu tragen."

Die zweifache Mutter erklärt auch, woher diese große Unsicherheit kommt: "Ich bin halt immer in den Schwangerschaften so wirklich massiv dick geworden, also so ein richtiger Riesenbauch. Und dann habe ich auch lange gestillt und dann ist halt alles so ein bisschen sehr zerknittert und gerissen." Karen Heinrichs gibt offen zu: "Also mein Bauch ist wirklich wie ein Ziehharmonika-Bauch."

Mit Kollege Matthias Killing spricht Karen Heinrichs über die Spuren, die ihre Schwangerschaften hinterlassen haben. © imago/Andreas Weihs

Selbstakzeptanz: Karen Heinrichs möchte für Tochter Vorbild sein

Privat habe sie schon länger versucht, offen mit ihrem "faltigen Bauch" umzugehen: "Also wenn ich jetzt dusche, dann zeige ich meinen Bauch ja auch extra, also auch vor meiner Tochter, damit die ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein kriegt." Immerhin habe sie zwei Kinder ausgetragen und darauf ist sie stolz. "Da versuche ich dann immer, ganz cool zu sein und Selbstbewusstsein zu vermitteln."

Doch am Strand habe Karen Heinrichs ihren Körper jahrelang lieber versteckt: "Weißt du, hinten dieses schei*hässliche Arschgeweih und vorne mein Knitterbauch", sagt sie zu Matthias Killing. Aus diesem Grund sei sie "jahrelang im Badeanzug rumgelaufen". Nun scheinen diese Zeiten wohl aber der Vergangenheit anzugehören. Die frisch gebackene Bikini-Trägerin dürfte mit ihren ehrlichen Worten sicher vielen Frauen aus der Seele sprechen.