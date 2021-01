Bikini-Fotos von Cathy Hummels: Hier schmilzt doch der Schnee!

Cool, cooler, Cathy Hummels (32)! Ehe der Schnee in München wieder geschmolzen ist, nutzt die schöne Influencerin die weiße Pracht für ein Fotoshooting - im Bikini.

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels wagte sich im Bikini in den eingeschneiten Garten.

Noch einmal den Schnee in München genießen, bevor Regen und Plusgrade das traumhafte Winter-Wonderland verschwinden lassen. Das dachte sich auch Cathy Hummels und posierte, vorerst zum letzten Mal, im eingeschneiten Garten.

Cathy Hummels: Bikini statt Wollmantel

Doch statt dickem Wintermantel und XXL-Schal wählte die Ehefrau von BVB-Kicker Mats Hummels (32) ihren farbenfrohen Bikini und Adiletten aus. Brrrr, Gänsehaut-Alarm, oder etwa nicht?

Der AZ sagt sie: "Eigentlich bin ich eine ziemliche Frostbeule, doch ich wollte mich mal überwinden und mich, wie es die Skandinavier gern machen, in den Schnee trauen. Das wissen wenige: Aber ich stelle mich sehr gern Herausforderungen. Mit den Bildern möchte ich anderen Menschen Mut machen, das Glück auch in kleinen Sachen finden."

Sehen Sie hier die Slideshow mit drei Fotos von Cathy Hummels:

Kreislauf kommt durch Kälte in Schwung

"Es war wirklich sehr kalt, aber es stimmt, dass dadurch der Kreislauf in Schwung kommt! Und es sollen auch die Abwehrkräfte gestärkt werden, wenn man es nicht übertreibt", so Cathy Hummels zum Instagram-Foto.

Fans sind von Cathy Bilder und Top-Figur begeistert

Ihre Fans hat sie mit diesen Fotos (auch) zum Schmelzen gebracht. "Zu heiß für die Kälte draußen", schreibt ein Follower. Ein anderer Fan vergleicht Cathy mit einem attraktiven Unterwäsche-Model: "Du siehst besser als ein Victoria’s-Secret-Model aus." Komplimente gibt's auch für ihre Wahnsinns-Figur: "Tolles Bild. Hast echt ne super Figur, kannst dich ja zeigen."

Vom Schnee müssen sich die Münchner so langsam verabschieden, aber Cathys frostige Bikini-Grüße bleiben noch eine Weile im Gedächtnis – und auf ihrem Instagram-Kanal.

Cathy Hummels: Starke Nerven und Kämpferin für Gerechtigkeit

Cathy Hummels steht seit 2013 als Kolumnistin, Model, Moderatorin und Influencerin in der Öffentlichkeit. 2015 heiratete sie Fußballer Mats Hummels. 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Ludwig zur Welt. Für Aufsehen sorgte ihr Influencer-Prozess: Cathy Hummels gewann den Rechtsstreit gegen den Verband Sozialer Wettbewerb, der ihr angebliche Schleichwerbung auf Instagram unterstellt hatte. Das Urteil war richtungsweisend.

Der für seine Abmahnungen bekannte Verein warf Hummels vor, mehrere ihrer Beiträge auf Instagram nicht als Reklame gekennzeichnet zu haben. Der Senat dagegen sah die betreffenden Posts nicht als "unlauter im Sinne des Wettbewerbsrechts" an, wie eine Gerichtssprecherin anschließend mitteilte. Außerdem habe der Senat "das Vorliegen einer geschäftlichen Handlung verneint" - was bedeutet, dass Hummels damit kein Geld verdienen wollte. "Dieser Sieg vor dem OLG ist für uns ALLE", so Cathy Hummels.