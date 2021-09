Beziehung offiziell: Adele stellt neuen Freund Rich Paul vor

Es ist offiziell! Adele und Sportagent Rich Paul sind ein Paar. Das beweist ein neuer Schnappschuss, den die Sängerin bei Instagram hochlud.

Monatelang wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Adele (33, "Hello") und Sportagent Rich Paul (39) sind ein Paar. Den Beweis lieferte die 33-Jährige am Sonntag (19. September) höchstpersönlich - mit .

Auf dem Foto, das Adele schlicht mit einem roten Herz-Emoji kommentierte, sind sie und der US-Amerikaner in festlichen Outfits zu sehen. Die Oscarpreisträgerin trägt eine edle schwarze Robe mit weißen Puffärmeln, er einen schicken Samtanzug. Beide posieren allem Anschein nach in einem Fotoautomaten. Teil des Social-Media-Eintrags sind außerdem zwei weitere Aufnahmen, die Adele ebenfalls in ihrem glamourösen Outfit zeigen.

Adele ist seit März offiziell geschieden

Die Britin mit der Power-Stimme ("Skyfall") und der Spielervermittler aus Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) sollen schon mehrere Monate ein Paar sein. Seit März dieses Jahres ist Adele offiziell von Ex-Mann Simon Konecki (47) geschieden. Die beiden waren zuvor vier Jahre verheiratet und wurden bereits 2012 Eltern eines Sohnes.