Beziehung mit Julia Klöckner: Jörg Pilawa äußert sich erstmals zu Liebes-Schlagzeilen

Für eine neue Sat.1-Show stehen Jörg Pilawa und Michelle Hunziker diese Woche in München vor der Kamera. Das sagt der 59-Jährige zu den Schlagzeilen über sein Privatleben mit Julia Klöckner und – über seinen runden Geburtstag Anfang September.

Sie sind beide frisch verliebt und – stehen beide aktuell in München vor der Kamera. Das haben Jörg Pilawa (59) und Michelle Hunziker (48) gemeinsam. Die AZ trifft das Moderatoren-Duo am Mittwoch bei den Proben zu "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" in den Bavaria-Studios.

Wegen dieser schönen Frau: Jörg Pilawa bricht Familien-Urlaub ab

Mit seiner Kollegin zeigt sich Pilawa vertraut und gewohnt charmant – dabei haben sich die beiden Moderations-Größen erst einen Tag zuvor kennengelernt. "Als die Anfrage für die Show kam, habe ich gesagt, ich kann nicht, ich habe Sommerferien", sagt Pilawa am Mittwoch.

"Dann habe ich gehört, dass Michelle dabei ist und meine Familie überzeugen können, den Urlaub abzubrechen, weil ich einmal mit ihr moderieren wollte."

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kennen sich erst seit dieser Woche, dennoch wirkt das Moderatorenduo bei der Probe zur Sat.1-Sendung "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" auf dem Bavaria-Film-Gelände sehr vertraut. © Felix Hörhager (dpa)

Zur Beziehung mit Julia Klöckner: Das sagt Jörg Pilawa

Privat gibt es aktuell aber eine andere Frau, die Jörg Pilawas Herz höher schlagen lässt. Freunde der beiden hatten Anfang August bestätigt, dass die Moderatoren-Legende mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zusammen ist. Auch private Fotos der beiden bei einem Ausflug im Cabrio oder einem ausgelassenen Weinfest sind in der Zwischenzeit aufgetaucht. Pilawa schwieg dennoch bislang eisern zu den Liebes-News.

Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar. © imago

Angesprochen auf die Schlagzeilen rund um seine prominente Beziehung hält sich der 59-Jährige auch diesmal bedeckt: "Hinter so einer Schlagzeile stehen immer Menschen und ich stehe zu allem, was ich im Leben tue. Das Problem ist nur, dass auch viele Menschen dazugehören, die plötzlich durch so eine Schlagzeile in die Öffentlichkeit kommen."

Das plant Jörg Pilawa zu seinem 60. Geburtstag

Bereitwilliger äußert sich der Moderator dagegen zu seinem 60. Geburtstag, der am 7. September ins Haus steht. "Meine Tochter hat eine Woche vor mir Geburtstag, das heißt, wir werden zusammen reinfeiern", sagt Pilawa der AZ. "Über meinen eigenen Geburtstag mache ich mir erst Gedanken, wenn die Sendung vorbei ist."

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des "Guinness Buch der Rekorde" gehen Pilawa und Hunziker in zwei Live-Shows am Freitag und Samstag zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn auf Rekordjagd. Mehr als 20 skurrile und spektakuläre Rekorde sollen aufgestellt oder gebrochen werden.