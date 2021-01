Beyoncé überrascht mit neuen Aufnahmen ihrer Kinder

Beyoncé ließ das alte Jahr mit einem Video ausklingen, das 2020 Revue passieren lässt. Darin zu sehen: ihre Kinder Blue Ivy, Rumi und Sir.

In der Silvesternacht (31. Dezember) überraschte Beyoncé (39, ) ihre Fans mit einem filmischen Rückblick auf das Jahr 2020. Neben der 21-fachen Grammy-Preisträgerin sind darin auch ihre drei gemeinsamen Kinder mit Rapper Jay-Z (51, ), Blue Ivy (8), Rumi und Sir (beide 3), zu sehen.

Rumi und Sir modeln, Blue Ivy steht im Tonstudio

Das knapp vierminütige Video zeigt einige von Beyoncés besten Momenten aus 2020, dem Jahr, in dem ihr Visual-Album "Black Is King" auf Disney+ erschien. Außerdem sind einige süße Privataufnahmen ihrer Kinder darin enthalten. Eine zeigt beispielsweise die dreijährige Rumi, die zu der Remix-Version ihrer Mutter von Megan Thee Stallions (25) Hit tanzt. "Hattest du einen schönen Sommer?", fragt Beyoncé ihre Kleine in einem Golf-Kart sitzend, woraufhin diese mit dem Kopf nickt.

Ein weiterer Ausschnitt zeigt Rumi und ihren Zwillingsbruder Sir mit ihrer berühmten Mama bei einem gemeinsamen Fotoshooting für Beyoncés "Ivy Park x Adidas"-Kollektion. Und auch die Erstgeborene des Stars aus Texas und ihres New Yorker Ehemannes kommt im Video nicht zu kurz. Die achtjährige Blue Ivy, die Beyoncé bereits mit Elan nacheifert, ist unter anderem bei Aufnahmen im Tonstudio zu sehen.

Beyoncé: "Auf ein besseres und heller strahlendes 2021!"

"Cheers, auf ein neues Jahr, Beyhive!!", schrieb die Musikerin auf der Social-Media-Plattform an ihre Follower gerichtet. "2020 hat uns voneinander getrennt und uns vereint. Die meisten konnten ihre Lieben nicht sehen, wir haben zu viele Verluste gespürt." Die Menschen seien jedoch durch ihre "Menschlichkeit vereint" gewesen, resümierte die 39-Jährige. "Dieses Jahr ging es für mich darum, die Freude zu feiern, das Glück zu jagen und liebend zu leben."

Für 2021 riet Beyoncé ihren Anhängern dazu, sich "selbst und diejenigen, die ihr liebt", zu ehren. Außerdem sollen sie die Tatsache feiern, "dass ihr ein wichtiges Individuum seid, das etwas zu unserem schönen Ganzen beiträgt". "Auf ein besseres und heller strahlendes 2021!"