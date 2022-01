Beyoncé erinnert an Designer Thierry Mugler

Thierry Mugler kleidete in seiner Karriere viele Star ein, darunter auch Beyoncé. Die Sängerin erinnerte auf ihrer Website nun an den verstorbenen Designer, der unter anderem die Kostüme für ihre "I am... Sasha Fierce"-Tour 2009 erschuf.

Der verstorbene Designer Manfred Thierry Mugler (1948-2022) hat in seiner Karriere zahlreiche Stars ausgestattet. Darunter auch Beyoncé (40), die ihm jetzt Tribut zollte. "Ruhe in Frieden, Thierry Mugler", ist dort neben einem Schwarz-Weiß-Foto des Franzosen zu lesen.

Dazu teilte die Sängerin eine Collage, die mehrere ihrer Mugler-Looks zeigt. Unter anderem stattete Thierry Mugler sie für ihre "I am... Sasha Fierce"-Tour im Jahr 2009 aus. Zuletzt trug Beyoncé in ihrem Musikvideo "My Power" aus dem Film "Black is King" ein maßgefertigtes Kleid des Designers. Tochter Blue Ivy (10) war passend dazu in einem Bodysuit aus derselben Kollektion neben ihrer Mutter zu sehen.

Weitere Stars verabschieden sich von Thierry Mugler

, in dem Thierry Muglers Team am Sonntag seinen Tod bekannt gab, verabschiedeten sich weitere Stars von dem Designer. "Nein nein nein nein", schrieb Model Bella Hadid (25). "Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist. Thierry war voller Kreativität und Freundlichkeit", fügte Georgia May Jagger (30) hinzu. Sängerin Kylie Minogue (53) schrieb: "Mein aufrichtiges Beileid. Ein wahrer Visionär. Danke für deine Kunst, Manfred."

Kourtney Kardashian (42) teilte ein Bild mit ihren Schwestern und schrieb: "Alle in Mugler." Dazu postete sie ein gebrochenes Herz. Model Irina Shayk (36) und schrieb: "Zu früh gegangen. Modegott... deine Russin wird dich immer vermissen."