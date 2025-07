Beyoncé ändert ihre Website für Malcolm-Jamal Warner

Rührende Geste: Kurz nach dem Unfalltod von Malcolm-Jamal Warner zollt Beyoncé Knowles dem Schauspieler auf besondere Weise ihren tiefen Respekt.

Die TV-Welt trauert um Malcolm-Jamal Warner (1970-2025). Der als Theodore "Theo" Huxtable aus der Kultserie "Die Bill Cosby Show" bekannte Schauspieler starb mit nur 54 Jahren bei einem Badeunfall im Familienurlaub in Costa Rica. Sein am Montag bekanntgegebener Tod schockiert auch Weltstar Beyoncé Knowles (43). Die Sängerin zollt dem Schauspieler ihren Respekt, in dem sie die Startseite ihrer kurzerhand änderte - diese zeigt aktuell ein Schwarz-Weiß-Foto von Warner.

"Ruhe in der Macht, Malcolm-Jamal Warner", wird die Aufnahme des Schauspielers untertitelt. "Danke, dass du ein großer Teil unserer gemeinsamen Fernsehgeschichte gewesen bist. Du wirst vermisst werden." Warner war jedoch nicht nur Star der "Cosby"-Familiensitcom von 1984 bis 1992. Er blieb kontinuierlich im Geschäft. weist über 80 Einträge auf. Warner spielte beispielsweise Gastrollen in gefeierten Serien wie "Dexter", "American Horror Story" oder "Suits".

Todesursache bestätigt

Laut Beamten aus Costa Rica starb Warner an Erstickung durch Ertrinken. Die Polizei gab an, dass er in der Nähe von Cocles, einem Strand in Limón, Costa Rica, ums Leben gekommen sei, nachdem er von einer starken Strömung erfasst worden war. Er wurde hier am Sonntag, dem 20. Juli, entdeckt. Am heutigen Dienstag wurde die Todesursache offiziell bekannt gegeben: Die Autopsie von Warner bestätigte die erste Vermutung. Sein Tod wurde damit offiziell als Unfalltod eingestuft.

Warner hinterlässt eine Tochter

Sein Privatleben hielt der Seriendarsteller weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Bis 1994 war Malcolm-Jamal Warner mit Michelle Thomas (1968-1998) liiert, die auch in der "Die Bill Cosby Show" seine Freundin verkörpert hatte. Auch Partnerin Karen Malina White lernte er am Set kennen und lieben - von 2000 bis 2007 waren die beiden liiert. Die Jahre 2011 bis 2013 verbrachte er mit der oscarprämierten Schauspielerin Regina King (54). Später heiratete der Achtziger-Star und wurde Vater einer Tochter. Die Identitäten seiner Ehefrau und seines Kindes machte er nicht öffentlich.