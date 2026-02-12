Bewegende Zeilen für James Van Der Beek (48): Hollywood trauert um "Dawson's Creek"-Star

James Van Der Beek ist im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Seine engsten Freunde waren in seinen letzten Tagen an seiner Seite - ihre Abschiedsworte gehen ans Herz. Auch Stars wie Reese Witherspoon trauern öffentlich.

Der "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) ist am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau und schrieb, dass er seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" begegnet sei. Der Schauspieler war im August 2023 an Darmkrebs erkrankt und hatte die Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht.

In den Stunden nach Bekanntwerden seines Todes meldeten sich zahlreiche prominente Weggefährten zu Wort - ihre Zeilen zeichnen das Bild eines Mannes, der bis zuletzt von Liebe umgeben war.

Freunde wachten an seinem Bett

Besonders berührend: Viele seiner engsten Vertrauten waren in Van Der Beeks letzten Tagen an seiner Seite. Alfonso Ribeiro, Co-Moderator von "Dancing with the Stars", , er sei "am Ende" und nannte den Verstorbenen seinen "wahren Freund, Bruder und Lebensbegleiter". Er habe James auf der "Achterbahnfahrt" seines Kampfes gegen den Krebs begleitet - von den Hochs, als es so aussah, als hätte er die Krankheit besiegt, bis zu den "zermürbenden Tiefs, als sie zurückkam". Das Abschiednehmen am vergangenen Wochenende werde für immer in ihm weiterleben, so Ribeiro.

Auch Schauspieler Mehcad Brooks war in den letzten Tagen an Van Der Beeks Seite. "Bei dir gewesen zu sein in diesen vergangenen Tagen war die größte Ehre meines Lebens", kommentierte er unter dem Post von Kimberly Van Der Beek.

Ein Sonnenuntergang und eine Sternschnuppe

Zu den bewegendsten Abschieden gehört der von Stacey Keibler. Die Schauspielerin und ehemalige Wrestlerin , das Van Der Beek im Rollstuhl zeigt, den Blick auf einen Sonnenuntergang gerichtet. "Diese letzten Tage mit dir zu verbringen, war ein wahres Geschenk Gottes", schrieb sie. Sie habe gelernt, jeden Atemzug bewusst zu nehmen - nicht zu scrollen, sich keine Sorgen um morgen zu machen, sondern einfach da zu sein, zuzuhören und Händchen zu halten.

Keibler berichtete von einem gemeinsamen Abend, an dem sie mit Van Der Beek den Sonnenuntergang beobachtete, während er seine Gedanken und Hoffnungen teilte. Und als die Sonne verschwand, sei eine Sternschnuppe über den Himmel gezogen - "als wolle sie uns daran erinnern, dass nichts davon Zufall ist". Sie nannte ihn einen "unglaublichen Ehemann" und "außergewöhnlichen Vater" seiner sechs Kinder.

"Der, den alle lieben"

Designerin Erin Fetherston, eine enge Freundin, - darunter ein Bild, auf dem sie Van Der Beeks Hand an seinem Bett hält. "Welche Ehre es war, einen Platz an deinem Tisch zu haben und dich besten Freund nennen zu dürfen", schrieb sie.

Hollywoodstar Reese Witherspoon fand auf Instagram schlichte, aber ergreifende Worte: "Sende all meine Engel, um ihn nach Hause zu tragen", schrieb sie unter den Post von Ehefrau Kimberly Van Der Beek und fügte hinzu, dass seine "wunderschöne Familie" in ihrem Herzen sei.

Van Der Beek wurde 1998 durch die Rolle des Dawson Leery in "Dawson's Creek" weltberühmt. Die Teenie-Serie lief sechs Staffeln lang bis 2003. Sein damaliger Co-Star Joshua Jackson (47), der in der Serie seinen besten Freund Pacey spielte, hatte einst über ihn gesagt: "Er ist der, den alle lieben." Kollegin Michelle Williams bescheinigte ihm laut "People" damals eine "Cary-Grant-Qualität" - er sei "anmutig, bescheiden und cool". Van Der Beek selbst blieb trotz des Ruhms bodenständig und sagte über die Rolle einmal: "Ich verstehe ehrlich nicht, wie jemand davon ein großes Ego bekommen könnte - denn man ist es ja nicht selbst."

Die Krankheit und das Vermächtnis

Im September 2025 hatten sich seine "Dawson's Creek"-Kollegen zu einem Benefiz-Event versammelt, um Spenden für Van Der Beek und seine Familie zu sammeln. Der Schauspieler selbst konnte krankheitsbedingt nicht mehr daran teilnehmen. Neben seiner ikonischen Serienrolle war Van Der Beek auch aus Filmen wie "Varsity Blues" (1998) und Serien wie "Pose" und "Don't Trust the B---- in Apartment 23" bekannt. Er sollte zudem in der kommenden "Legally Blonde"-Serie zu sehen sein.

James Van Der Beek hinterlässt seine Frau Kimberly und sechs gemeinsame Kinder. Alfonso Ribeiro versprach in seinem Abschiedspost, immer für sie da zu sein - und seine Rolle als Patenonkel von Tochter Gwen als eine der wichtigsten seines Lebens zu tragen.