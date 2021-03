Bewaffnete Frau versucht auf Drakes Grundstück zu gelangen

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat am Dienstag versucht, auf Drakes Anwesen in Kanada zu gelangen, während der Rapper zu Hause war.

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat am Dienstag versucht, auf das Anwesen des Rappers Drake (34, ) in Toronto, Kanada, zu gelangen. Wie es weiter heißt, soll der kanadische Musiker zuhause gewesen sein. Sicherheitskräfte konnten den Eindringling vor dem Tor des palastartigen 4600-Quadratmeter-Anwesens des Superstars stellen. Gegen 16:50 Uhr soll die Frau von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sein.

"Sie hatte ein Messer bei sich und wurde verhaftet", sagte eine Quelle des Toronto Police Department der Zeitung. "Sie hat sich keinen Zutritt zum Grundstück verschafft, und es gab keine Verletzungen", so die gute Nachricht. Es ist aber auch nicht klar, was sie bei Drake gewollt habe, es habe keine Kommunikation zwischen den beiden gegeben.

Im Jahr 2017 brach ein ebenfalls weiblicher Eindringling in Drakes Haus in Südkalifornien ein - um sein Wasser und seine Limonade zu trinken.