Betty Taube und Koray Günter haben sich getrennt, wie ihr Management bestätigt. Das Model und der Fußballstar hatten 2016 geheiratet.

Schon länger gab es Trennungsgerüchte um Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube (26) und ihren Ehemann, Fußballstar Koray Günter (27). Nun ist es offiziell: Das Management des Models bestätigte der Nachrichtenagentur spot on news "die einvernehmliche Trennung der beiden".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Betty Taube war 2014 Teil der neunten "GNTM"-Staffel und landete auf dem vierten Platz. Anschließend bekam sie in der ProSieben-Sendung "taff" mit "Betty goes..." ihr eigenes Format, bei dem sie 2015 auch CFC-Genua-Kicker Koray Günter kennenlernte: Die beiden kamen sich während der Dreharbeiten zu "Betty goes Istanbul" näher. Ein Jahr später gaben sich Taube und Günter das Jawort. Nach knapp fünf Jahren Ehe ist nun Schluss.