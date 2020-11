Bettina Wulff gibt private Einblicke in Karneval-Podcast

Wie ergeht es Bettina Wulff in der Corona-Krise? In einem Karneval-Podcast gibt die Ex-First-Lady nun Einblicke in ihr Privatleben.

27. November 2020 - 12:01 Uhr | (dr/spot)

Béla Anda/ ABC-Communication Bettina Wulff verkleidete sich für den Karnevalsverein als Banane, neben ihr ihr Podcast-Mitstreiter Nico Röger als Bär.