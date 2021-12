Betrunken die Nachrichten präsentiert? ORF suspendiert Roman Rafreider

Er lallt bei der Anmoderation der Live-Nachrichten, muss sich gar am Pult festhalten. Stand ORF-Mann Roman Rafreider betrunken vor der Kamera? Der Sender hat den Journalisten suspendiert.

Der sonst so routinierte und erfahrene Roman Rafreider (52) präsentierte am Dienstagabend um 22 Uhr die ORF1-Nachrichtensendung "ZiB flash" ungewöhnlich lallend. Seine Zunge wirkte schwer, seine Aussprache klang verwaschen. War der 52-Jährige etwa betrunken? Österreichische Medien wie "Der Standard" berichten von einer "offenbar alkoholisierten Moderation". Auch in den sozialen Netzwerken wurde über den bedenklichen Zustand spekuliert.

ORF über Roman Rafreider: "Dienstrechtliche Konsequenzen"

Nur wenige Stunden nach der Live-Sendung ist klar, Rafreider wird von seinen Aufgaben entbunden. Ein ORF-Sprecher am Mittwochmorgen: "Roman Rafreider wurde umgehend suspendiert. Der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen werden heute von der Personalabteilung geprüft."

Entschuldigung: Rafreider erklärte persönliche Gründe für Lall-Auftritt

Roman Rafreider hat sich noch am Dienstagabend für seinen Lall-Auftritt intern entschuldigt und dafür persönlichen Gründe genannt, berichtet "Der Standard".

Eigentlich hätte Rafreider danach auch noch "ZiB Nacht" moderieren sollen, doch dazu kam es nicht mehr. Stattdessen sprang "ZiB2"-Moderator Martin Thür ein, der dafür extra zum Sender fahren musste. Dementsprechend wurden die Nachrichten später als geplant gesendet.