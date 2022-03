Betrugsverdacht: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Reality-TV-Star Aurelio Savina

Ist Reality-TV-Star Aurelio Savina ein Versicherungsbetrüger? Die Staatsanwaltschaft Bochum ist sich dessen sicher und hat Anklage gegen den 44-Jährigen erhoben.

Bisher war der Stammplatz von Aurelio Savina (44) eher in der seichten TV-Unterhaltung angesiedelt, doch ab Mitte August 2022 dürfte sich der TV-Macho wohl auf der Anklagebank eines Gerichtssaals statt vor einer Fernsehkamera wiederfinden.

Wie die "Bild" berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Bochum Anklage gegen den 44-Jährigen erhoben. Dem Fünftplatzierten des Dschungelcamp 2015 wird gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung in mehreren Fällen vorgeworfen.

Staatsanwaltschaft sicher: Savina ist ein "Autobumser"

Dem Bericht zufolge sei sich die Staatsanwaltschaft sicher, dass Savina Teil einer "Autobumser"-Bande sei, die, um Versicherungsleistungen zu kassieren, absichtlich Auffahrunfälle provoziert.

Auch seine Ex-Freundin Lisa Freidinger (32), mit der Savina von 2016 bis 2016 liiert war, soll an den Betrügereien beteiligt gewesen sein.

Insgesamt wurde gegen 22 Personen Anklage erhoben, der Prozessbeginn ist für den 15. August am Bochumer Landgericht geplant, die Anklageschrift soll 225 Seiten umfassen.

Auch Savinas damalige Freundin Lisa Freidinger soll an den Betrügereien beteiligt gewesen sein. © imago

Hat Savina-Ex einen Autounfall provoziert?

Gegenüber der "Bild" bestätigte eine Gerichtsprecherin die Betrugsvorwürfe gegen den 44-jährigen Reality-TV-Star. So soll sich "Herr S." im Jahr 2017 für die Taten extra einen Mercedes AMG C63 zugelegt haben, mit dem seine damalige Freundin Lisa dann bewusst einen Unfall verursachte. Ziel soll gewesen sein, von der Versicherung Leistungen in Höhe von 16.700 Euro zu kassieren. Hierfür soll Savina gefälschte Rechnungen in Höhe von 7.715 und 1.800 Euro eingereicht haben.

Savina und Freidinger wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern.