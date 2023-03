Besuch von König Charles III. in Frankreich muss verschoben werden

König Charles III. und seine Gattin, Queen Consort Camilla, reisen am Wochenende nicht nach Frankreich. Der Staatsbesuch der Royals musste aufgrund der Proteste gegen die Rentenreform verschoben werden.

Der Staatsbesuch von König Charles III. (74) in Paris wird aufgrund von Massenstreiks und der Proteste gegen die Rentenreform verschoben. Das teilte das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) Medienberichten zufolge mit. Der 74-Jährige sollte am Sonntag bei seinem ersten Auftritt als britischer Monarch in Frankreich eintreffen, bevor er am Mittwoch nach Deutschland weiterreisen wollte.

Der französische Elysée-Palast , die Entscheidung, den Besuch zu verschieben, sei wegen eines für Dienstag geplanten Aktionstages getroffen worden. Bereits seit Januar gibt es in Frankreich Proteste gegen eine Rentenreform. Neben Paris sollten Charles und seine Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), auch Bordeaux besuchen. Aus dem Buckingham Palast hieß es der BBC zufolge, die Verschiebung der Reise sei auf die "Situation in Frankreich" zurückzuführen. "Ihre Majestäten freuen sich sehr auf die Gelegenheit, Frankreich zu besuchen, sobald Termine gefunden werden können", lautet das Statement weiter.

Macron und Charles haben telefoniert

Die britische Regierung fügte laut dem Bericht hinzu, die Entscheidung sei "mit Zustimmung aller Parteien getroffen worden, nachdem der französische Präsident die britische Regierung gebeten hatte, den Besuch zu verschieben". Präsident Emmanuel Macron soll am Freitagmorgen mit dem König gesprochen. Der Staatsbesuch werde so bald wie möglich nachgeholt, "damit seine Majestät unter Bedingungen empfangen wird, die unserer freundschaftlichen Beziehung entsprechen", erklärte die französische Seite.

Über Auswirkungen des vorläufig geplatzten Frankreich-Trips der Royals auf ihren Deutschland-Besuch ist bisher nichts bekannt. König Charles III. und Queen Consort Camilla wollen vom 29. bis 31. März nach Berlin und Hamburg reisen. Ein Staatsbankett ist für den Abend des 29. März im Schloss Bellevue angesetzt.