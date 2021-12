Bestsellerautor Sebastian Fitzek hat sich verlobt

Sebastian Fitzek hat sich verlobt und wird 2022 heiraten. Das verriet der Bestsellerautor jetzt im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester".

Sebastian Fitzek (50, "Das Joshua-Profil") und seine Lebensgefährtin Linda haben sich verlobt. Das gab der Bestsellerautor am Freitagmorgen im Podcast bekannt. Im Gespräch mit Fernsehkoch Christian Rach (64) und Journalist Hans-Ulrich Jörges (70), der anstelle des titelgebenden Ex-Politikers Wolfgang Bosbach (69) dieses Mal die Show mit moderierte, sagte der Berliner Schriftsteller: "Mit meiner Lebensgefährtin Linda hatte ich zwei Highlights in diesem Jahr. Das erste: Ich habe mich verlobt und wir werden im nächsten Jahr heiraten."

Bereits im Baby-Glück

Anfang 2021 hatte Fitzek die Geburt seines dritten . "And the 'Oskar' goes to ...", begann er damals seinen Post. Das Jahr 2021 brauche dringend ein paar gute Nachrichten, fügte er hinzu. "Daher wollen wir euch heute gerne (nachtra?glich) unser scho?nstes Weihnachtsgeschenk vorstellen: Oskar Fitzek! Etwas gro?ßer, schwerer und rosiger als sein Vor-Namensvetter mit 'c' - aber dennoch ein pra?chtiger Goldjunge", so der stolze Vater. "Mama Linda und Baby Oskar waren nach der Geburt schneller wieder auf dem Damm als Papa Sebastian. (Ich bin fu?r solch langandauernde Spannung einfach nicht gemacht)", scherzte er erleichtert weiter.



Im "Wochentester"-Podcast erzählte er nun über die vergangenen Monate mit seinem Sohn: "Ich hatte wegen der Pandemie mehr Zeit, unseren Jüngsten - Oskar - aufwachsen zu sehen und einfach insgesamt mehr Zeit mit ihm. Von den ersten Schritten bis zu den ersten Worten alles wirklich auch live miterleben zu können: Das hat die beruflichen Highlights übertrumpft", schwärmte er.

Sebastian Fitzek bestätigte die Beziehung zu Linda Ende 2019. "Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so schnell, so heftig erwischt", , "aber ich kann es nicht leugnen: Ich habe mich verliebt".

Drei Kinder aus der ersten Ehe

Für Fitzek wird es die zweite Ehe. Aus seiner ersten 2010 geschlossenen Ehe stammen drei Kinder. Im August 2019 gab er zusammen mit seiner damaligen Noch-Ehefrau Sandra . "Es tut uns im Herzen weh, verkünden zu müssen, dass wir uns getrennt haben", schrieben sie damals.

Außerdem betonten sie die "Außergewöhnlichkeit" ihrer "unglaublichen gemeinsamen Lebensreise", die sich auch in der Trennung fortsetze. "Wenn wir also sagen, dass wir uns weiterhin sehr gut verstehen, schätzen, respektieren und auf ewig und unverrückbar einen Platz im Herzen des anderen haben, ist das keine leere Phrase. Wir werden, wenn auch in Zukunft auf einer anderen Ebene, für immer miteinander verbunden bleiben. Und das nicht nur wegen unserer Kinder, die das Beste sind, was uns im Leben passieren konnte", so "Sandra & Sebastian".

Der Politik-Personality-Podcast "Die Wochentester" läuft seit September 2020. Immer freitags um 7 Uhr schalten sich Bosbach in Bergisch Gladbach und Rach in Hamburg zusammen, um die Woche zu besprechen. In jeder Folge begrüßen sie zudem Promis oder Experten.