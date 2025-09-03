"Bester Begleiter": Ski-Ass Maria Riesch schwärmt von neuem Partner

Maria Riesch ist wieder glücklich vergeben. Weder Alters- noch Größenunterschied spielen für das Paar eine Rolle - einzig die Zeitverschiebung sorgt gelegentlich für Schwierigkeiten.

Diese Liebe will sie nicht länger nur für sich behalten: Maria Riesch (40), die sich im vergangenen Januar nach 13 Jahren Ehe von Marcus Höfl scheiden ließ, ist wieder glücklich vergeben. Seit rund einem halben Jahr ist Johann Schrempf (65) der neue Mann an ihrer Seite. Im Doppelinterview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten die beiden, warum sie sowohl über ihren Alters- als auch Größenunterschied herzlich lachen können und wo stattdessen die größte Herausforderung ihrer noch frischen Beziehung liegt.

25 Jahre ist er älter, sie dafür rund einen halben Kopf größer. "Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf", scherzt der auf diversen Kreuzfahrtschiffen tätige Traveling Operation Manager Schrempf, ehe er ernster hinzufügt: "Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter zu tun." Dass vornehmlich andere ein Problem mit diesen Unterschieden hätten, sage "mehr über den Zustand unserer Gesellschaft aus als über uns", ergänzt Riesch. Ebenfalls mit einem Augenzwinkern fügt sie dann aber doch hinzu, "jetzt nicht mehr so oft hohe Schuhe" zu tragen.

Ein ähnlicher Humor sei aber nur einer der vielen Aspekte, die die beiden aneinander zu schätzen wissen. So teilen sie auch gemeinsame Leidenschaften wie den Sport, das Reisen oder die Berge. Einzig der erste gemeinsame Skiurlaub endete für den Österreicher prompt im Krankenhaus, denn "da habe ich mir gleich einen Kreuzbandriss geholt".

Lieber Kreuzfahrtschiff statt Kreuzbandriss

Ein Paar sind Riesch und Schrempf zwar erst seit einigen Monaten, zuvor verband sie jedoch eine jahrelange Freundschaft. Riesch gab auf einem von Schrempfs Schiffen Fitnesskurse, auch ein gemeinsamer Freundeskreis bildete sich über die Jahre. "Ich fand Johann schon immer cool", erinnert sich Riesch nun an diese Anfänge zurück. "Aber wir beide waren ja auch verheiratet und da dachte keiner von uns an etwas anderes als Freundschaft." Erst im Sommer des vergangenen Jahres "hat sich dann mehr entwickelt".

Längst sei er "der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann", schwärmt Riesch. Er ist empathisch und "ein wunderbarer Gastgeber", kann gut kochen und seine oberste Priorität sei, "dass es mir gut geht".

Nur eine Sache trübt das frische Liebesglück: Beruflich ist Schrempf oft über Monate hinweg auf allen Weltmeeren zuhause und nicht immer kann sie ihn dabei begleiten. "Besonders schwierig finde ich es, wenn er in komplett anderen Zeitzonen ist, wie Neuseeland mit zehn Stunden Zeitunterschied. Da bleibt das Fenster, in dem wir telefonieren können, leider sehr klein." Die größte Herausforderung ihrer Liebe ist also nicht der Alters-, sondern der Zeitunterschied.