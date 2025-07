"Besten Freund verloren": Kelly Osbourne trauert um ihren Vater Ozzy

Der Tod von Ozzy Osbourne bewegt weiterhin die Welt. Nun meldet sich auch erstmals seine Tochter Kelly zu Wort - und erinnert mit einem ganz besonderen Lied an ihn.

Kelly Osbourne (40) meldet sich rund zwei Tage nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (1948-2025) erstmals zu Wort. In ihrer Instagram-Story erinnert sie mit einem Songtext an den legendären Musiker. "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren", zitiert sie Black Sabbaths Song "Changes" mit kleinen Änderungen. Dazu ergänzt sie ein gebrochenes Herz.

Das Lied hat für sie eine besondere Bedeutung: 2003 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Vater eine Duett-Version. Die Single wurde zum Nummer-eins-Hit in Großbritannien und mit Gold ausgezeichnet. Zusammen performten sie den Song mehrmals live.

Schwestern trauern um den Sänger

Nach Osbournes Tod hatten sich auch zwei seiner Schwestern von der Metal-Ikone verabschiedet. Er habe sich "jede Woche" bei ihnen gemeldet, "um zu fragen, wie es uns allen geht und was los ist", sagten Jean Powell (85) und Gillian Hemming (80) Ihr Bruder, mit bürgerlichem Namen John Michael Osbourne, sei für sie immer ihr "John" geblieben. Zum letzten Mal sahen sie ihn bei seinem Abschiedskonzert in Birmingham.

Den Tod des Heavy-Metal-Pioniers hatte seine Familie am Dienstag bekanntgegeben. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist", erklärten seine Frau Sharon sowie seine Kinder Jack, Kelly, Aimee und Louis . "Er war bei seiner Familie und umgeben von Liebe", ergänzte die Familie und bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Ozzy Osbourne wurde 76 Jahre alt.

Große Anteilnahme aus der Musikwelt

Nach der traurigen Nachricht zollten zahlreiche Musiker und Bands dem Sänger Tribut. Stars wie Elton John, Rod Stewart, Billy Idol, Alice Cooper und Metallica teilten auf Social Media Erinnerungen an ihn. Chris Martin (48) widmete ihm die Coldplay-Show in Nashville am Dienstag und performte den Song "Changes". Lady Gaga (39) zeigte sich bei einem Konzert in einem Bandshirt von Ozzy Osbourne und verabschiedete sich zu Black Sabbaths Hit "Crazy Train".