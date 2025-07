Beste Freundinnen: Selena Gomez teilt neues Bild mit Taylor Swift

Selena Gomez feiert vor ihrem 33. Geburtstag das schönste Jahr ihres Lebens - und ihre Freunde. Dabei darf natürlich ihre beste Freundin Taylor Swift nicht fehlen. Die beiden Superstars posieren für ein Foto.

Selena Gomez (32) - und dabei darf ihre beste Freundin Taylor Swift (35) nicht fehlen. Auf dem Bild, das Gomez auf Instagram zeigte, posieren die beiden Superstars vor einem Haufen Ballons. Beide tragen ein dunkles Pailletten-Outfit. Selena Gomez streckt ihre rechte Hand in die Kamera, an der mehrere Ringe zu sehen sind.

Mit den Partybildern, auf denen neben Taylor Swift auch ihr Verlobter Benny Blanco (37) zu sehen ist, läutete Selena Gomez die Vorbereitung für ihren Geburtstag ein. Die "Only Murders in the Building"-Darstellerin wird am Dienstag (22. Juli) 33 Jahre alt.

Selena Gomez bedankt sich bei Freunden für "schönstes Jahr" ihres Lebens

Zu diesem Anlass kam Gomez nicht umhin, "über die unglaubliche Reise nachzudenken, die mich hierher gebracht hat". "Das vergangene Jahr war wirklich das schönste Jahr meines Lebens", schrieb sie auf Instagram "und das verdanke ich zu einem großen Teil euch allen".

Sie dankt ihren Freundinnen und Freunden um Taylor Swift für ihre "unerschütterliche Liebe und Herzlichkeit". "Ob ihr mich von der Seitenlinie aus angefeuert habt, meine Höhen und Tiefen geteilt habt oder einfach nur ein offenes Ohr hattet, ihr habt dieses Jahr unvergesslich gemacht", so die Sängerin. Sie sei "äußerst demütig und wahnsinnig dankbar für all eure Liebe".

Selena Gomez blickt "voller Aufregung und Hoffnung" auf ihr neues Lebensjahr: "Ich freue mich darauf, noch mehr Momente mit euch allen zu teilen, neue Erinnerungen zu schaffen und diese wunderschöne Reise gemeinsam fortzusetzen". "ICH LIEBE EUCH ALLE WIE VERRÜCKT", schloss sie ihren Post mit großen Lettern.

Selena Gomez und Taylor Swift: Beste Freundinnen seit über 15 Jahren

Selena Gomez und Taylor Swift sind seit über 15 Jahren beste Freundinnen. Die beiden Musikerinnen lernten sich 2008 kennen. Damals waren beide mit Jonas Brothers liiert. Gomez mit Nick Jonas (32) und Swift mit Joe Jonas (35).

Über die Jahre bezeichnete Selena Gomez ihre Kollegin immer wieder als Inspiration und Mentorin. Sie spiele neue Songs als erstes Taylor Swift vor und bittet sie um ihr Urteil.

In Selena Gomez' neuem Lebensjahr steht angeblich die Hochzeit mit Benny Blanco an. sollen die Sängerin und der Produzent im September den Bund der Ehe eingehen. Gomez soll laut Insidern den Termin so legen, damit die viel beschäftigte Taylor Swift mit ihrem Freund Travis Kelce (35) teilnehmen kann.