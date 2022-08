Bestätigung vom Tennis-Star: Angelique Kerber ist schwanger

Tennis-Ass Angelique Kerber erwartet ein Baby von ihrem Freund Franco Bianco. Die 34-Jährige machte die Schwangerschaft – und ihre gleichzeitige Absage an den US Open – mittlerweile offiziell.

Am Montag starten in New York die US Open – aber nach Alexander Zverev, der verletzt ist, wird auch Angelique Kerber nicht dabei sein. Die 34-Jährige ist schwanger und wird deshalb nicht am Turnier teilnehmen – das gab der Tennis-Star am Mittwoch selbst bekannt. Zuerst hatte die " " darüber berichtet.

"Ich wollte wirklich bei den US Open spielen, aber letztendlich habe ich entschieden, dass ein Zwei gegen Eins einfach kein fairer Wettbewerb ist", schrieb Kerber auf Social Media – unter anderem versehen mit einem Babyflaschen-Emoji.

Angelique Kerber: Baby von Freund Franco Bianco

Ein Karriere-Ende ist das Aus bei den US Open aber freilich nicht. Olympia 2024 in Paris sei Kerbers großer Traum, berichtet "Bild" weiter.