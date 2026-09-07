Hannes Jaenicke hat ein Stammlokal "in jedem Winkel dieser Welt" – seit Neuestem auch in München. Was den "Amsterdam Krimi"-Star mit dem "Vino e Gusto" in der Herrnstraße verbindet und warum Inhaber Guido Prick zwei ganz besondere Jubiläen feiert, hat der Schauspieler der AZ verraten.

Vino e Gusto-Inhaber Guido Prick (l.) und Ralf Schumacher: Der Ex-Rennfahrer beliefert den Münchner Gastronomen mit seinem Wein und lieh sich während der Pandemie kurzerhand Pricks "Vino-eBike" für ein corona-konformes Picknick aus.

privat 3 Vino e Gusto-Inhaber Guido Prick (l.) und Ralf Schumacher: Der Ex-Rennfahrer beliefert den Münchner Gastronomen mit seinem Wein und lieh sich während der Pandemie kurzerhand Pricks "Vino-eBike" für ein corona-konformes Picknick aus.

Hannes Jaenicke (66) und Stephanie Krogmann (40) bei der Eröffnung des diesjährigen Münchner Filmfests: Die beiden Schauspieler sind seit knapp zwei Jahren ein Paar.

IMAGO/Sven Simon 3 Hannes Jaenicke (66) und Stephanie Krogmann (40) bei der Eröffnung des diesjährigen Münchner Filmfests: Die beiden Schauspieler sind seit knapp zwei Jahren ein Paar.

Ein Münchner Vollblut-Gastronom feiert gleich zwei Geburtstage – und Schauspieler Hannes Jaenicke bekommt die Geschenke: Was hinter der besonderen Verbindung, dem doppelten Jubiläum – und Gerichten namens "Hannes" und "Guido" – steckt, hat Restaurant-Besitzer Guido Prick der AZ verraten.

"Vino e Gusto" in der Münchner Herrnstraße feiert zehnjähriges Jubiläum

Der gebürtige Schwabe führt das beliebte Restaurant Vino e Gusto in der Münchner Herrnstraße, unweit des Nobelhotels Mandarin Oriental, inzwischen seit zehn Jahren. Ein Jubiläum, von dem Prick zunächst nicht dachte, dass er es mit seinem Restaurant erleben, geschweige denn feiern würde.

"Ich wollte das erst einfach vorbeiziehen lassen", gesteht der Liebhaber exklusiver Weine, der parallel zum Jubiläum seines Lokals am Dienstag (8. September) auch noch seinen 60. Geburtstag feiert. Doch dann habe er sich gedacht: "Ich bin zehn Jahre hier, unter Umständen, unter denen andere, die nicht so belastet sind, längst aufgegeben haben. Ich schulde es meinen treuen Gästen, das auch gebührend zu feiern."

Vollblut-Gastronom Guido Prick: Diese Promis zählt er zu seinen Stammgästen

Mit besagten "Umständen" meint Prick – neben den bekannten Herausforderungen in der Gastronomie – vor allem die lärmenden Baustellen, die ihm bereits seit Jahren unmittelbar vor seinem Lokal das Leben schwer machen. Doch der Gastronom bleibt standhaft. Seine Gäste, zu denen auch Promis wie Elyas M’Barek, Francis Fulton-Smith, Lothar Matthäus, Mehmet Scholl oder Ralf Schumacher gehören, schätzen nicht nur die authentische Küche wie etwa die legendäre Pasta aus dem Parmesanlaib – sondern vor allem den Hausherrn für seine direkte Art.

Vino e Gusto-Inhaber Guido Prick (l.) und Ralf Schumacher: Der Ex-Rennfahrer beliefert den Münchner Gastronomen mit seinem Wein und lieh sich während der Pandemie kurzerhand Pricks "Vino-eBike" für ein corona-konformes Picknick aus. © privat

Guido Prick hat Ecken und Kanten – wer sich im Vino e Gusto etwa lautstark an den beiden "Mit-Inhabern", den Bulldoggen Malesh und Allison, stört, wird von Herrchen Guido durchaus auch schon mal hinauskomplimentiert. "Zehn Jahre Gastro verändern einen Menschen und seine Menschenkenntnis", sagt Prick nüchtern.

Hannes Jaenicke zu Besuch in München: Warum der Schauspieler diesen Edel-Italiener ansteuert

Ecken und Kanten hat auch Schauspieler Hannes Jaenicke zur Genüge. Wenn es dem 66-Jährigen um seine Herzensangelegenheit geht, nimmt Jaenicke kein Blatt vor den Mund: Seit knapp 40 Jahren engagiert sich der "Dr. Nice"-Star für den Schutz von Natur und Umwelt – 2021 gründete er dafür sogar eine eigene Umweltstiftung, die Pelorus-Jack-Foundation, die an vorderster Front für die Erhaltung der Natur und das Überleben bedrohter Spezies kämpft.

Jaenicke gesteht: "Habe in meinem Leben noch nie eine warme Mahlzeit zubereitet"

Doch wie passen der Schauspieler und der Erfolgs-Gastronom zusammen? "Ich habe in meinem Leben noch nie eine warme Mahlzeit zubereitet", gibt Jaenicke zu, als die AZ den 66-Jährigen im Vino e Gusto in München trifft. "Ich bin abhängig von Gastronomen und ein absoluter Restaurantgänger. Ich mache zwar ein tolles Frühstück, das findet auch jeder, aber sobald es ums Kochen geht, bin ich raus."

Als Schauspieler mit Catering und Kantine habe er nie "das Bedürfnis und vor allem nicht den Bedarf" gehabt, sich selbst zu versorgen. "Außerdem", schiebt Jaenicke nach, "habe ich in jedem Winkel dieser Welt eine Stammkneipe."

Schauspieler Hannes Jaenicke macht gemeinsame Sache mit dem Münchner Gastronom Guido Prick.

Spenden zum Jubiläum: Das hat Guido Prick für sein "Vino e Gusto" geplant

Das Vino e Gusto in München könnte schon bald dazugehören: Denn Guido Prick hat sich angesichts seines doppelten Jubiläums etwas Besonderes überlegt: Zunächst einmal will der 60-Jährige mit einer handverlesenen Gästeschar ausgelassen feiern, Live-Sängerin und Dragshow inklusive. "Zum einen will ich keine Geschenke – mit 60 hat man(n) genügend zum Rumstellen", sagt Prick. "Stattdessen bitte ich um Spenden für Hannes’ Stiftung. Wir haben darüber hinaus auch zwei Gerichte aus lokalen und nachhaltigen Zutaten kreiert, die wir für die nächsten vier Wochen während unseres Jubiläumsmonats im Restaurant anbieten werden." Der Erlös aus dem verkauften Risotto mit bayerischen Steinpilzen, Oliven und roten Zwiebeln (31,90 Euro vegan, mit Parmesan 33,90 Euro) oder den Spaghetti mit Olivenöl und schwarzem Trüffel (29,90 Euro) wird dann zum Teil Jaenickes Stiftung zugutekommen.

Hannes Jaenicke: Dieses Projekt beschäftigt den Naturschützer aktuell besonders

Und Hannes Jaenicke? Der weiß schon genau, wo die Jubiläumsspenden hinfließen sollen: Erst vor wenigen Monaten bewarb der Schauspieler bereits sein "Borneo-Projekt" in München. Auf der asiatischen Insel kauft beziehungsweise pachtet seine Stiftung Hunderttausende Hektar Regenwald, um sie vor Rodung und der Palmölindustrie zu schützen. "In der lokalen Bevölkerung hat es sich schon rumgesprochen, dass es ein paar Freaks gibt, die Regenwald pachten und der nicht nur stehen bleibt, sondern auch noch die Leute vor Ort beschäftigt werden", sagt Jaenicke. "Ich denke, da wird das Geld hinfließen."

Hannes Jaenicke (66) und Stephanie Krogmann (40) bei der Eröffnung des diesjährigen Münchner Filmfests: Die beiden Schauspieler sind seit knapp zwei Jahren ein Paar. © IMAGO/Sven Simon

Jaenicke über Frau Stephanie Krogmann: "Sie ist viel klüger als ich"

Bei seiner Leidenschaft erhält Jaenicke auch die Unterstützung seiner Partnerin: Seit knapp zwei Jahren ist der "Amsterdam-Krimi"-Star mit Schauspielerin Stephanie Krogmann (40) zusammen. "Ich habe, Gott sei Dank, eine Frau, die das komplett versteht und unterstützt, was ich da mache", schwärmt Jaenicke im AZ-Gespräch. Und legt noch eine Schippe drauf: "Sie ist viel klüger als ich – hat zwei Ausbildungen, nicht nur in der Schauspielerei, sondern hat auch Biologie studiert und ihren Master in Wildlife-Management gemacht. Sie hat sehr viel in Afrika gearbeitet und weiß genau, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Da muss ich nicht so viel erklären, warum ich ständig irgendwo im Dschungel rumkurve."