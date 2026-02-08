Besonderer Zirkus-Besuch: Regine Sixt und Schwiegertochter laden bedürftige Kinder ein

Es sollte ein Nachmittag werden, der über 100 bedürftigen Kindern aus München ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Am Freitag lud Unternehmerin Regine Sixt zum Zirkus-Besuch. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Schwiegertochter Noni, die sich als nachfolgende Sixt-Generation in Stellung bringt.

Artisten fliegen in waghalsigen Stunts durch die Luft, Clowns bringen das Publikum mit skurrilen Aktionen zum Lachen, und über allem liegt der Geruch von frischem Popcorn – ein Zirkusbesuch versprüht einen ganz besonderen Flair. Doch in Zeiten von Arbeitslosigkeit und Finanzkrise können sich viele Menschen solch einen Ausflug nicht mehr leisten. Ein Unding für Mietwagen-Königin Regine Sixt. Die Münchner Unternehmerin hat jetzt bedürftige Kinder aus München in den Circus Krone eingeladen.

Charity-Aktion von Regine Sixt im Circus Krone

"Unter dem Zirkushimmel versammelt zu sein, die Kinder am Rand der Manege zu sehen und ihre Freude zu spüren, macht diesen Tag für mich sehr besonders", teilt Regine Sixt der AZ exklusiv mit. In Zusammenarbeit mit KulturRaum München hatte die 82-Jährige über 100 Kindern aus armen Verhältnissen einen ganz besonderen Nachmittag ermöglicht. Eingeladen waren Kinder aus dem Münchner Waisenhaus, des Young Refugee Centers sowie ukrainische Flüchtlingskinder über den Partnerschaftsverein Pullach e.V..

Schwiegertochter Noni Sixt: "Ein wunderbarer Ort für Familien"

Mit dabei war auch Noni Sixt, die ihre Schwiegermutter in der nächsten Generation bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt. "Es macht einfach Freude, die Kinder hier lachen und staunen zu sehen", berichtet sie der AZ. "Der Circus Krone ist ein wunderbarer Ort für Familien, und ich freue mich, dass wir mit diesem Event ein Stück unserer Stiftung erlebbar machen. Ein großes Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben!"

Mit dem Besuch des Circus Krone sorgten Noni und Regine Sixt für leuchtende Kinderaugen. © Elisa Finke

Der Effekt der Charity-Aktion war am Freitagnachmittag direkt spürbar. Die Vorstellung sorgte für leuchtende Kinderaugen, für viele war es der erste Zirkusbesuch. Am Ende gab es für jeden noch einen Rucksack geschenkt. "Zeit im Circus bedeutet vor allem Familienzeit: Gemeinsam lachen, staunen und unvergessliche Momente erleben", betont Regine Sixt. Doch alleine hätte die Unternehmerin das nicht geschafft: "Ein großer Dank geht an Jana Lacey-Krone und Martin Lacey jr., die diesen Tag möglich machen, sowie an meine Schwiegertochter Noni, die wie meine Schwiegertochter Andrea für Projekte unserer Stiftung an meiner Seite ist."

Die Unternehmerin aus München engagiert sich mit ihrer Stiftung "Tränchen trocknen" seit 25 Jahren für Kinder aus bedürftigen Verhältnissen. Noch heute kann sie sich an den Moment erinnern, der bei ihr alles verändert hat: "Ich hatte die Möglichkeit, Kinder in Not zu sehen – Kinder, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung oder einfach nur zu einem sicheren Zuhause hatten. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nicht einfach wegschauen kann."

Regine Sixt ist es auch ein wichtiges Anliegen, sich um bedürftige Kinder aus München zu kümmern. © Elisa Finke

Regine Sixt hat über die Jahre mehr als 440 gemeinnützige Projekte in über 70 Ländern umgesetzt. Dennoch ist ihr auch die Unterstützung von Kindern in ihrer Heimat München wichtig. "Unser Engagement beginnt auch hier, direkt vor unserer Haustür. Diese Kinder aus Münchner Partnerinstitutionen sind genauso wichtig wie unsere internationalen Projekte." Damit endete ein Nachmittag, der für die Mietwagen-Königin und ihre Schwiegertochter vor allem eins bedeutete: Kindern eine Freude zu bereiten.