Besonderer Moment mit Michael Schumacher: Bruder Ralf ganz emotional

Seit seinem fatalen Ski-Unfall hat sich Michael Schumacher komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bruder Ralf steht nach wie vor im Rampenlicht und präsentiert nun einen ganz besonderen Moment, den er mit dem heute 56-Jährigen teilte.

Zeit seines Lebens stand Ralf Schumacher (49) im Schatten seines erfolgreichen Bruders. Zwar fuhr er im Laufe seiner Formel-1-Karriere auch Siege ein, doch so erfolgreich wie Michael Schumacher (56) wurde er nie. Statt frustriert zu kapitulieren, unterstützte der 49-Jährige den Rekord-Weltmeister. Auch jetzt hat der jüngere Schumi wieder gezeigt, wie nah er seinem älteren Bruder steht.

Ralf Schumacher über Bruder Michael: "Wir müssen es akzeptieren"

Trotz ihrer innigen Familienbande waren die beiden Schumachers während ihrer aktiven Karriere in der Formel 1 Konkurrenten. Michael besiegelte 2006 sein Karriere-Aus, Ralf folgte ihm ein Jahr später 2007. Ein Ski-Unfall veränderte für die Familie 2013 alles. Michael Schumacher stürzte damals schwer, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und kämpfte tagelang in einer Klinik um sein Leben. Seither ist er nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. "Das Leben ist manchmal leider nicht fair. Wir müssen es akzeptieren", sagte sein Bruder 2023 zu .

Dennoch stehen sich die beiden sehr nahe, wie ein aktueller Social-Media-Post deutlich macht. In seiner Instagram-Story hat Ralf Schumacher jetzt an einen ganz besonderen Moment in ihrer Karriere erinnert. 2001 gelang den Schumis beim Großen Preis von Kanada ein bis dato nie da gewesener Erfolg: Zum ersten Mal belegte ein Brüder-Paar den ersten (Michael Schumacher) und zweiten Platz (Ralf Schumacher).

Besonderer Moment für Ralf und Michael Schumacher

In seiner Instagram-Story teilt Ralf Schumacher die emotionale Erinnerung an diesen besonderen Moment. Er repostet einen Beitrag der Seite "F1 Legends Daily", auf welchem er gemeinsam mit Michael vom Siegertreppchen strahlt. "Die Schumacher-Brüder waren die ersten Geschwister in der F1-Geschichte, die einen Doppelsieg errangen", steht unter dem Foto geschrieben.

Ralf Schumacher zeigt einen besonderen Moment, den er mit Bruder Michael teilt. © Instagram/ralfschumacher_rsc

Es war aber nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam auf dem Podium standen. Bereits ein Jahr zuvor belegte Michael Schumacher beim Großen Preis von Australien den ersten Platz, Ralf schaffte es auf Rang drei. Wie die Statistik-Seite " " berichtet, konnten die Schumis insgesamt 16 Mal zusammen bei der Siegerehrung feiern – zuletzt 2006 in Ungarn, wobei Ralf bei diesem Rennen erfolgreicher war. Er erreichte den zweiten Platz, während Bruder Michael auf Rang drei landete.