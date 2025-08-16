"Besondere Zeit": Emma Stone schwärmt vom Dreh mit Ex Andrew Garfield

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Stone macht lieber mit ihrer Arbeit als ihrem Privatleben auf sich aufmerksam. Umso bemerkenswerter, dass sie nun öffentlich auf ihren Ex-Freund Andrew Garfield zu sprechen kam. Dabei verlor sie kein schlechtes Wort über ihn.

Andrew Garfield und Emma Stone hatten sich 2011 bei Dreharbeiten zum Film "The Amazing Spider-Man" kennengelernt. Im Herbst 2015 wurde dann bekannt, dass sie sich getrennt haben.

Emma Stone (36) hat einen seltenen Kommentar zur Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Freund Andrew Garfield (41) gemacht. Demnach hat sie viele gute Erinnerungen an die gemeinsamen Dreharbeiten. Die beiden Stars lernten sich 2011 am Set von "The Amazing Spider-Man" kennen und waren rund vier Jahre lang ein Paar.

"Ich mochte jeden, mit dem ich gearbeitet habe"

In einem Interview für kam das Thema auf, als Emma Stone über das gelbe Versace-Kleid sprach, das sie 2014 bei der Premiere von "The Amazing Spider-Man 2" in London trug. Die Schauspielerin blickte auf die Dreharbeiten zurück: "Ich meine, ich habe es wirklich geliebt, Spider-Man zu machen. Ich mochte jeden, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe dort Andrew kennengelernt. Ich habe Sally Field kennengelernt und Marc Webb war wunderbar." Dann betonte sie: "Es war wirklich eine besondere Zeit in meinem Leben."

Die Menschen, von denen sie während der Dreharbeiten umgeben war, hätten ihr Erlebnis noch schöner gemacht: "Das wiederkehrende Thema sind die Menschen, mehr als der Film selbst, die mir so lange im Gedächtnis bleiben", sagte sie weiter. "Und deshalb habe ich nur die schönsten Erinnerungen an diese ganze Erfahrung."

Andrew Garfield bezeichnete die Dreharbeiten als "wunderschön"

Auch Andrew Garfield hat in früheren Interviews sehr positiv über seine Verflossene und die gemeinsamen Dreharbeiten gesprochen. Gegenüber , die Arbeit an den Filmen sei "wunderschön" gewesen, weil er "Emma kennenlernen und mit ihr und Field arbeiten durfte".

Allein die Pressetouren rund um den Globus machten Emma Stone zu schaffen. "Ich erinnere mich, dass ich in vielleicht zwei Wochen neun Länder bereist habe und dabei mit einem Jetlag zu kämpfen hatte, den man vorher nie gekannt hatte", sagte sie im "Vogue"-Gespräch. "Ich fühlte mich die ganze Zeit total psychotisch."

Seit 2020 ist sie mit Dave McCary verheiratet

Emma Stone startete ihre Karriere mit Nebenrollen in US-Serien wie "Medium - Nichts bleibt verborgen" und "Malcolm mittendrin". Durch die Komödie "Superbad" wurde sie einem größeren Publikum bekannt. In ihrer rund 20-jährigen Karriere hat sie viele erfolgreiche Filme wie "Einfach zu haben", "The Amazing Spider-Man" und "La La Land" gedreht. 2017 und 2024 erhielt sie einen Oscar.

Nach der Trennung von Garfield fand sie ihr privates Glück mit dem Komiker Dave McCary (40). Die beiden sollen seit Oktober 2017 ein Paar sein. 2019 verlobten sie sich, ein Jahr darauf fand die Hochzeit statt. Im März 2021 kam dann Tochter Louise (4) zur Welt.